Студия Postimees: итоги года в экономике Эстонии – худший год столетия?
Как 2020-й год изменил тот мир, который мы знали до этого? Что будет дальше? Насколько изменился IT-бизнес в Эстонии?
Итоги уходящего года подведут в студии Postimees совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов и член правления компании Nortal Олег Швайковский. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Как этот год прошел для экономики Эстонии? Что было хорошего и плохого?
- Может ли IT-бизнес уйти в онлайн навсегда и утратить лидирующие позиции?
- Почему у Эстонии нет прорывов в области инноваций на мировом уровне?
- Сколько понадобится времени на восстановление экономики?
- Насколько продумана стратегия государства по поддержке бизнеса?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля?