Вт, 22.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Студия Postimees: итоги года в экономике Эстонии – худший год столетия?
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Студия Postimees: итоги года в экономике Эстонии – худший год столетия?
13:00

Как 2020-й год изменил тот мир, который мы знали до этого? Что будет дальше? Насколько изменился IT-бизнес в Эстонии?

Итоги уходящего года подведут в студии Postimees совладелец компании Admiral Markets Александр Цихилов и член правления компании Nortal Олег Швайковский. Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Как этот год прошел для экономики Эстонии? Что было хорошего и плохого?
  • Может ли IT-бизнес уйти в онлайн навсегда и утратить лидирующие позиции? 
  • Почему у Эстонии нет прорывов в области инноваций на мировом уровне?
  • Сколько понадобится времени на восстановление экономики?
  • Насколько продумана стратегия государства по поддержке бизнеса?
  • Не выйдет ли безработица из-под контроля?

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