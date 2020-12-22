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Криста Фишер
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  • Избранного президента США Джозефа Байдена вакцинировали от коронавируса в прямом эфире
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Избранного президента США Джозефа Байдена вакцинировали от коронавируса в прямом эфире

Джо Байден.

ФОТО: AP/Scanpix

Избранный президент США Джо Байден в понедельник сделал прививку от коронавируса COVID-19.

Байден вместе с супругой Джилл прошли вакцинацию в штате Делавэр. Мероприятие транслировали ряд американских телеканалов, в частности, CNN и MSNBC.

Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что Байден с супругой сделали прививки вакциной компании Pfizer.

Прививку ранее уже сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

Американские СМИ напоминают, что ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку. "Я не хочу обгонять очередь, но я хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американскому народу: вакцина безопасна", - цитируют СМИ слова Байдена.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В этот понедельник в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%.

Экстренное использование данных вакцин было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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