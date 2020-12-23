Кылварт: «У меня нет ни времени, ни желания добавлять что-то в политическую какофонию»

- Я думаю, что ситуация и так достаточно накалена, нет смысла накалять ее дополнительно. Раздел города на районы нет смысла даже обсуждать. Тем более, что жизнь горожан распределена по всему городу: жилье в одном районе, работа — в другом, детский сад — в третьем, дедушка с бабушкой — в четвертом. Движение происходит, и его можно ограничить либо за счет нормативного регулирования, либо люди сами придут к выводу, что все эти контакты и передвижения неразумны.

- Как вы считаете, насколько Таллинн послушен и нужно ли, если будет перегружена больничная система, вводить более жесткие правила?

- Людям очень сложно реагировать, когда нет опасности. Сейчас опасность стала более осязаемой, и готовность людей к реакции значительно выше, чем в начале осени. Мы обсуждали этот вопрос с профессором Таллиннского университета Мати Хейдметсом: он считает, что примерно 30 процентов людей к жестким мерам полностью готовы, треть — это конформисты, они могут быть готовы, могут бы не готовы, и всегда есть треть, которая все отрицает: и ситуацию, и меры. Это очень условное деление, но эта треть отрицающих несет большую угрозу для общей ситуации. Нейтрализовать ее можно лишь введением общего регулирования, общих ограничений. Но нужно учитывать и тот фактор, что на фоне общей усталости и праздников, общее регулирование не сработает сразу. И это мы хорошо видели на примере других стран. Поэтому мы должны обращаться к людям, достучаться до всех и до каждого, чтобы не рухнула наша медицинская система.

Перспектива есть, и это мотивирует

- Вы лично, как этот год пережили? Было ли время снять маску, костюм и как-то отдохнуть?

- (Пауза.) Нет, ну, конечно, все мы периодически отдыхаем и даже спим. Год был очень интенсивным. И, еще раз повторюсь, для нас очень важно было не забывать и о долгосрочных планах. Параллельно со всей оперативной работой заниматься планированием. Мы очень много работали над тем, что имеет долгосрочное значение: на три-четыре-пять и даже на десять лет вперед.

- Общественная и политическая жизнь — это хорошо, а вы сами как этот год выдержали? Человек не всесилен, в какой-то момент он устает.

- Я думаю, что для человека очень важна мотивация и вера в то, что он делает. И сейчас это не пафос, а реально то, что дает мне энергию. Я верю в то, что есть энергия и есть энергетика. Энергетика может истощить организм, но может придавать и силы, энергию. Мне кажется, все, что мы делаем — это важно и нужно, мы видим перспективу, и именно это мотивирует. Вот когда этого нет и ты живешь от выборов к выборам, то, наверное, в какой-то момент это должно просто убивать. Конечно, обычная усталость накапливается у каждого. Летом была небольшая возможность перевести дух, но, скажу честно, меня больше всего изнуряет не работа, а топтание на месте. Когда бьешься об стенку, пытаясь достучаться, занимаешься сизифовым трудом. Поэтому, если бы мне пришлось тратить энергию на политические дискуссии, моя мотивация закончилась бы очень быстро.

- Вы поэтому дистанцировались от активной политики?

- И поэтому тоже. Для меня очевидно, что сейчас энергия нужна в другом месте. Кроме того, не вижу необходимости создавать дополнительный шум. Все то, что сейчас происходит, вся эта разноликость, способствует дестабилизации. Мы говорим: «Люди не слушают нас. Люди устали». Конечно, они устали! На этих людей со всех сторон столько льется, что когда нужно говорить о деле, уже никто не слушает. Тем более, что и о деле говорится очень по-разному. Добавлять в эту какофонию что-то еще у меня нет ни времени, ни желания. Я не отказываюсь от политической жизни, когда это необходимо – комментирую, отвечаю на вопросы, сам что-то высказываю, но заниматься этим постоянно – неправильно, ненужно и, самое главное, это действительно демотивирует.

- Но вы понимаете, что в следующем году все равно придется вливаться в эту какофонию?

- Я не забыл, что я политик. Я помню, что выборы, я хочу их выиграть, и я сделаю все, чтобы этого добиться. Но для меня важнее не утратить основной стержень мотивации, на который уже можно нанизывать и политическую составляющую.