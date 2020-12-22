За сутки в Эстонии выявлено 567 зараженных, пятеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 562 человек. На Таллинн приходится 277 новых случаев.

В Ида-Вирумаа добавилось 97, в Тартумаа — 28, в Рапламаа — 19, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Вильяндимаа — 11, в Пярнумаа — десять, в Ляэнемаа — шесть, в Пыльвамаа — четыре, в Валгамаа — три, в Йыгевамаа и на Сааремаа по одному новому случаю. В 12 случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 537,18 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,68% от общего количества сделанных тестов.

В больницах находятся 362 пациента с COVID-19, за сутки скончались пять человек с коронавирусом.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Загрузите приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 235 640 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 1763 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 563.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Нужно сократить количество контактов, разорвать цепи заражения

Медицинской системе Эстонии угрожает перегруженность. Наша цель – остановить рост распространения вируса и постараться стабилизировать ситуацию, чтобы затем тенденция заражений пошла на спад.

Поэтому празднование Рождества и Нового года в этот раз должно пройти по-другому —отпразднуйте Рождество в кругу только самых близких людей. Перед встречей с близкими убедитесь, что все здоровы. Празднуя Рождество, соблюдайте умеренную дистанцию даже с членами семьи.

У болезни есть инкубационный период, поэтому сократите любые тесные контакты прямо сейчас, чтобы избежать возможного заражения — чтобы вы могли провести Рождество вместе со своей семьей. Прежде чем выходить на улицу, продумайте свои действия.

Вместо нахождения в помещениях старайтесь проводить время на свежем воздухе.

Прежде чем выходить на улицу, продумайте свои действия. Для ведения дел по возможности используйте электронные каналы.

Для ведения дел по возможности используйте электронные каналы. Делая рождественские покупки, спланируйте их на время, когда в магазинах меньше людей. Покупки можно сделать бесконтактно в интернете.

Мы призываем всех не путешествовать за границу во время зимних праздников. Все поездки за границу стоит отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах.

Если вы заразились или являетесь контактным лицом, то оставайтесь дома. Даже в том случае, если вы еще не получали уведомление от Департамента здоровья.