За сутки в Эстонии выявлено 567 зараженных, шестеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 362 человек. На Таллинн приходится 277 новых случаев.

В Ида-Вирумаа добавилось 97, в Тартумаа — 28, в Рапламаа — 19, в Ляэне-Вирумаа — 13, в Вильяндимаа — 11, в Пярнумаа — десять, в Ляэнемаа — шесть, в Пыльвамаа — четыре, в Валгамаа — три, в Йыгевамаа и на Сааремаа по одному новому случаю. В 12 случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 537,18 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,68% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 28 700 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 18 600 человек, 3966 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 5800 человек, из которых заболели 1507.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся более 2500 человек, 592 из которых инфицированы.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1800 человек, 382 из которых инфицированы.

В больницах находятся 362 человека с коронавирусом, за сутки скончались пятеро

По состоянию на утро 22 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 362 человека, 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали 33 пациентов, 11 перевели в нековидное отделение и еще троих — в другую больницу. Открыто 40 новых историй болезни.

Согласно уточненной информации, за сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 64-летняя женщина, 76-летняя женщина, 81-летняя женщина, 82-летняя женщина и 88-летний мужчина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 187 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1175 случаев заболевания COVID-19 у 1151 человека.

По состоянию на 22 декабря выздоровели 13 824 человека. Из них истории болезни 10 429 человек (75,4%) завершены, у 3295 человек (24,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 591 500 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 22 647 положительных первичных теста (3,8% от общего количества тестов).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

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COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.