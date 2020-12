Хакерская атака: министр юстиции США противоречит Трампу по поводу роли России

Управление по кибербезопасности США назвало хакерскую атаку "серьезной опасностью" для американской администрации, властей штатов и коммун, ключевой инфраструктуры и бизнеса. Газеты The Washington Post и The New York Times сообщали о связях хакеров с российскими спецслужбами. Москва опровергла эту информацию.