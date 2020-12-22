Юрист: изменение закона об аренде оборачивается для квартиросъемщика большими денежными затратами

Поправка к закону, которая вступит в силу с нового года, дает владельцам квартир возможность требовать от нанимателя уплаты сумм банковского кредита и ремонтного фонда, что запрещено действующим законодательством, а сегодняшние договоренности об их оплате недействительны. Кроме того, собственник квартиры может потребовать уплаты штрафных санкций и выполнения ремонта.
По словам адвоката Мерике Роозилехт, изменение закона явно отвечает интересам арендодателя и, вероятно, приведет к многочисленным судебным разбирательствам. По мнению Роозилехт, когда поправка к закону вступит в силу, съемщикам не нужно сразу соглашаться на заключение нового договора, который налагает на них большие обязательства и бремя оплаты.
Согласно действующему сегодня закону, арендодатель не имеет права требовать уплаты взносов в ремонтный фонд или выплаты по кредиту, даже если они были согласованы с арендатором.
Однако предлагаемая поправка к закону позволит в будущем заключить договор аренды о том, что соответствующие расходы должен нести арендатор, при условии, что соответствующее соглашение заключено в письменной форме.
В случае несоблюдения установленной законом формы письменного оформления договор считается недействительным. Согласно пояснительной записке к проекту, цель требования формы, которая в случае такого соглашения может быть воспроизведена в письменном виде, состоит в том, чтобы гарантировать осведомленность арендатора о таком обязательстве и возможность обдумать необходимость соглашения. Это соглашение возможно только во время заключения изначального договора аренды, а не в течение срока действия соглашения.
Мерике Роозилехт не исключает, что арендодатели будут заключать соответствующее соглашение об оплате таких расходов также в случае договоров аренды, заключенных до внесения поправок в закон.
По словам юриста Мерике Розилехт, это пока что остается вопросом договоренности и есть надежда, что так оно и будет, но изменение в законе даст домовладельцу больше свободы требовать от арендатора денег.
«Можно сказать, что арендатор не обязан заключать договор на новых условиях, но в долгосрочной перспективе у него вариантов нет – арендодатель может расторгнуть договор без объяснения причин за три месяца, и с этого момента все равно необходимо заключать новый договор. Хочется верить, что в большом смысле мало что изменится – наверное, уже сегодня домовладельцы включили сопутствующие расходы на жилье в стоимость аренды. Стоимость аренды без или с учетом ремонтного фонда и платежей по кредиту устанавливается конкуренцией на рынке аренды жилья. Когда поправка к закону вступит в силу, мы, вероятно, увидим больше споров между арендаторами и арендодателями, будь то требование разумности или соразмерности или договорный штраф и требуемый ремонт», - добавила Роозилехт.
Согласно действующему законодательству, соглашение о неустойке является недействительным. Хотя поправка к закону предусматривает, что одна неустойка не может превышать 10% согласованной арендной платы и других сумм, которые несет арендатор, здесь также есть много возможностей для толкования. Во избежание недоразумений в законе оговаривается, что сумма штрафных санкций за один месяц не может превышать 20% от суммы арендной платы за один месяц.
Если арендатор не соглашается добровольно уплатить предусмотренный договором штраф, арендодатель должен потребовать его через суд. Разумеется, арендодатель не имеет права зачесть предусмотренную договором неустойку за счет залога. Однако после вступления закона в силу нельзя исключать, что арендодатели будут это делать, при условии, что арендаторы не заинтересованы в судебных разбирательствах и связанных с ними процедурных издержках, а скорее согласятся на зачет.
В будущем арендодатель также имеет право потребовать выполнения обязательства по ремонту, если это было согласовано заранее.
Если арендатор нарушает свое обязательство и отказывается устранить изменения, вызванные нормальным использованием вещи по договору, арендодатель может сам выполнить соответствующее обязательство по поддержанию вещи в порядке и потребовать от арендатора возмещения соответствующих расходов в течение шести месяцев. При этом между сторонами могут возникать споры о размере требуемой компенсации, а также о том, возникла ли необходимость в соответствующем ремонте в результате использования вещи арендатором. Поэтому очень важно при заселении зафиксировать состояние арендуемой площади в письменном виде.
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