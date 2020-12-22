Юрист: изменение закона об аренде оборачивается для квартиросъемщика большими денежными затратами

По словам адвоката Мерике Роозилехт, изменение закона явно отвечает интересам арендодателя и, вероятно, приведет к многочисленным судебным разбирательствам. По мнению Роозилехт, когда поправка к закону вступит в силу, съемщикам не нужно сразу соглашаться на заключение нового договора, который налагает на них большие обязательства и бремя оплаты.

Согласно действующему сегодня закону, арендодатель не имеет права требовать уплаты взносов в ремонтный фонд или выплаты по кредиту, даже если они были согласованы с арендатором.

Более того, поскольку их оплата является юридически недействительной, арендатор имеет право взыскать суммы, уже уплаченные арендодателю, в соответствии с положениями о необоснованном обогащении за последние три года, поскольку требования о необоснованном обогащении истекают через три года. 2

Однако предлагаемая поправка к закону позволит в будущем заключить договор аренды о том, что соответствующие расходы должен нести арендатор, при условии, что соответствующее соглашение заключено в письменной форме.

В случае несоблюдения установленной законом формы письменного оформления договор считается недействительным. Согласно пояснительной записке к проекту, цель требования формы, которая в случае такого соглашения может быть воспроизведена в письменном виде, состоит в том, чтобы гарантировать осведомленность арендатора о таком обязательстве и возможность обдумать необходимость соглашения. Это соглашение возможно только во время заключения изначального договора аренды, а не в течение срока действия соглашения.

Мерике Роозилехт не исключает, что арендодатели будут заключать соответствующее соглашение об оплате таких расходов также в случае договоров аренды, заключенных до внесения поправок в закон.

Хотя закон гласит, что арендатор должен нести расходы по содержанию и улучшению здания только в разумной, пропорциональной и предсказуемой степени, юристы предвидят множество споров, поскольку арендодатель может иметь иное понимание разумности и пропорциональности, чем арендатор. 2

По словам юриста Мерике Розилехт, это пока что остается вопросом договоренности и есть надежда, что так оно и будет, но изменение в законе даст домовладельцу больше свободы требовать от арендатора денег.

«Можно сказать, что арендатор не обязан заключать договор на новых условиях, но в долгосрочной перспективе у него вариантов нет – арендодатель может расторгнуть договор без объяснения причин за три месяца, и с этого момента все равно необходимо заключать новый договор. Хочется верить, что в большом смысле мало что изменится – наверное, уже сегодня домовладельцы включили сопутствующие расходы на жилье в стоимость аренды. Стоимость аренды без или с учетом ремонтного фонда и платежей по кредиту устанавливается конкуренцией на рынке аренды жилья. Когда поправка к закону вступит в силу, мы, вероятно, увидим больше споров между арендаторами и арендодателями, будь то требование разумности или соразмерности или договорный штраф и требуемый ремонт», - добавила Роозилехт.