А вам нравится? ⟩ Любимый объект этого года у посетителей портала недвижимости City24

В этом году внимание покупателей недвижимости и других заинтересованных лиц было приковано к красивому дому на юге Эстонии, пишет Kodustiil.
Дом рекламируется следующим образом: «Продается 160-летнее историческое здание площадью более 300 квадратных метров с мансардой площадью 250 квадратных метров под балетный зал, с канализацией, водопроводом, электричеством, собственным театральным залом со сценой, тремя туалетами, баней и душевыми, с собственным картофельным полем, клубничными грядками, молодыми яблонями, земельным участком больше таллиннской Ратушной площади, бескрайними ягодными и грибными лесами, невероятно красивыми местами для купания и множеством других приятных вещей, которые делают дом домом, а жизнь в нем - настоящей жизнью, и все это меньше чем за 80 000 евро. Вы можете попытаться найти на любом портале недвижимости другое подобное объявление, и тогда вы убедитесь, что это - единственное и лучшее предложение эстонской недвижимости».
Весь остальной текст выдержан в том же духе. Основными преимуществами этого объекта является то, что помещения были отремонтированы и оформлены художником Тармо Ладва, в доме есть увитая виноградом терраса площадью 100 квадратных метров и большой зал со сценой. В доме можно проводить лагеря, семинары и тому подобное. А также это идеальное место для летнего кафе.
Смотрите фотографии и знакомьтесь с информацией о необычном доме, которая находится ЗДЕСЬ.
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