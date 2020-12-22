СМИ: Великобритания и Франция могут во вторник возобновить транспортное сообщение

Великобритания и Франция могут достичь соглашения о возобновлении транспортировки грузов между двумя странами с полудня вторника, сообщила телерадиокорпорация Би-би-си.
Грузовые перевозки через Ла-Манш были прекращены после того, как Франция приостановила транспортное сообщение с Великобританией, чтобы предотвратить проникновение из Великобритании выявленного там нового штамма коронавируса.
Британский премьер Борис Джонсон разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы проверять всех водителей грузовиков, перевозящих товары через Ла-Манш, сообщило издание The Telegraph. По его данным, правительство Великобритании готовит меры по тестированию по требованию Парижа тысяч водителей грузовых автомобилей, которые пересекают границу с Францией.
С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии. Франция объявила о временной приостановке транспортного сообщения с Великобританией.
"Это касается пассажирского и товарного транспорта", - объявил министр-делегат по транспорту при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батиста Джеббари. Он уточнил, что это ограничение будет действовать в течение 48 часов в ожидании согласованного решения на уровне Евросоюза.
Он также сообщил об ожидаемом в ближайшее время европейском санитарном протоколе, который позволит восстановить пассажиропоток из Великобритании на континент.
В то же время, Евросовет не вводил запрет на поездки в Великобританию граждан ЕС в ближайшие сутки, сообщил журналистам в Брюсселе вечером в понедельник источник в совете.
"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, не было решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию", - сказал он.
По его словам, ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над скоординированным европейским подходом в том, что касается мер, применяемых к сообщению с Соединенным Королевством.
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