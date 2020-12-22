Вт, 22.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • На тестирование профессиональных спортсменов на коронавирус выделили 170 000 евро
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На тестирование профессиональных спортсменов на коронавирус выделили 170 000 евро

Вакцина. Иллюстративное фото.

ФОТО: The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) подписал с лабораторией SYNLAB соглашение о сотрудничестве, в рамках которого около 450 ведущих спортсменов смогут сдать тесты на коронавирус, пишет Rus.ERR.

Общая сумма соглашения составляет 170 000 евро. Оно предусматривает, что до конца февраля 2022 года спортсмены сдать в общей сложности 2500 тестов на коронавирус.

Чтобы получить необходимое для прохождения теста направление, спортсмен или федерация должны связаться с  фондом Spordimeditsiini, который оценит необходимость тестирования.

Сдать анализы можно в Таллинне, Пярну, Тарту, Йыхви или Нарве.

Услуга предназначена для спортсменов, участвующих в программе ЭОК Team Estonia.

Предполагается, что ей будут пользоваться спортсмены, которые отправляются на тренировочные сборы или международные соревнования за границу.

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