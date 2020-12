Фото: названа образцовая строительная площадка столицы

Начиная с 2005 года лучшими строительными объектами признавались также AS Merko Ehitus (2005, 2008, 2013 ja 2018), AS Skanska EMV (2006), OÜ Tarrest Ehitus (2009), OÜ Fund Ehitus (2010), OÜ Astlanda Ehitus (2011 ja 2014), NCC Ehitus AS (2012), Bauschmidt OÜ (2015), Nordecon AS (2016), KMG Inseneriehituse AS (2017) и Riser Ehitus OÜ (2019).