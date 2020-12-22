Фото: названа образцовая строительная площадка столицы

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, контрольные рейды с целью выявления самой безукоризненной строительной площадки проводятся еще с 2005 года. По результатам ряда проверок предприятием с лучшей в столице строительной площадкой в 2020 году стало Tallinna Ehitustrust OÜ.
«Цель конкурса – проверить благоустройство строительных объектов, обратить внимание строителей на недостатки и выявить самую лучшую строительную площадку, - сказал Кландорф. – Благоустройство строительных площадок позволяет существенно снизить количество разносимой по улицам грязи и летающего строительного мусора, избегая образования пыли и обеспечивая, тем самым, безопасность горожан и здоровую жилую среду».
Предприятие с лучшим благоустройством было названо комиссией Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства по результатам проведенных в этом году проверок.
В этом году оценка строительных объектов производилась 13 раз. Комиссия проверяла состояние 60 объектов. По итогам каждого осмотра комиссия выбирала предприятие с лучшей строительной площадкой.
Образцовой с точки зрения благоустройства площадкой признали объект Tallinna Ehitustrust OÜ, расположенный по адресу Маакри, 30, где строят офисное здание.
Этот объект прошел одиннадцать проверок. Территория строительного объекта была ограждена, на объекте размещена доска с информацией о строительном предприятии. Строительные материалы были корректно сложены, покрышки выезжающих с объекта автомобилей мылись, чтобы препятствовать попаданию грязи на улицы города.
От жильцов близлежащих домов не поступало жалоб о строительной пыли и о шуме. Предназначенные для утилизации строительные отходы складировались исключительно на короткий промежуток времени, летающий мусор был покрыт от ветра – благодаря этому пыль и грязь не попадали в городскую среду.
Для обеспечения безопасности пешеходов на улице Маакри был установлен отвечающий требованиям пешеходный переход. Транспортирующая строительные материалы крупногабаритная техника была умело размещена в стесненных условиях – были применены схемы реорганизации движения. Исходя из перечисленных обстоятельств предприятием с лучшей строительной площадкой в столице в 2020 году стало Tallinna Ehitustrust OÜ.
Начиная с 2005 года лучшими строительными объектами признавались также AS Merko Ehitus (2005, 2008, 2013 ja 2018), AS Skanska EMV (2006), OÜ Tarrest Ehitus (2009), OÜ Fund Ehitus (2010), OÜ Astlanda Ehitus (2011 ja 2014), NCC Ehitus AS (2012), Bauschmidt OÜ (2015), Nordecon AS (2016), KMG Inseneriehituse AS (2017) и Riser Ehitus OÜ (2019).
В оценочную комиссию входили специалисты Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и инспекторы Таллиннского департамента муниципальной полиции.