Правительство окажет финансовую помощь семье скончавшегося от COVID-19 нарвского врача

На состоявшемся во вторник заседании кабинета министров правительство решило поддержать семью главы отделения анестезиологии и реанимации Нарвской больницы, скончавшегося от COVID-19.
Правительство приняло принципиальное решение выделить 50 000 евро из государственного резерва на поддержку семьи Александра Чернёнка, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Нарвской больницы.
Средства будут выделены решением заседания правительства после того, как Министерство социальных дел представит Министерству финансов соответствующее ходатайство.