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  • Правительство окажет финансовую помощь семье скончавшегося от COVID-19 нарвского врача
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Правительство окажет финансовую помощь семье скончавшегося от COVID-19 нарвского врача

Александр Черненок.

ФОТО: Liis Treimann

На состоявшемся во вторник заседании кабинета министров правительство решило поддержать семью главы отделения анестезиологии и реанимации Нарвской больницы, скончавшегося от COVID-19.

Правительство приняло принципиальное решение выделить 50 000 евро из государственного резерва на поддержку семьи Александра Чернёнка, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Нарвской больницы.

Средства будут выделены решением заседания правительства после того, как Министерство социальных дел представит Министерству финансов соответствующее ходатайство.

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