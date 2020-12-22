Полный провал: эстонцы в Англии возмущены подходами правительства к борьбе с коронавирусом

- В Британии нашли новый штамм коронавируса
- Многие страны, включая Эстонию, приостановили авиасообщение с Британией
- Британцы, которые живут по строгим правилам, отказались от планов на праздники
- По словам проживающих в Британии эстонцев, доверие к правительству подорвано
Из-за нового, быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного на юге Англии, жители Соединенного Королевства столкнулись с еще более суровой реальностью, чем прежде: ограничения становятся только строже, а правительство пребывает в полной растерянности. Вынужденные отказаться от планов на праздники люди, несмотря на все ограничение, как-то пытаются жить дальше.
Картина, вырисовавшаяся благодаря СМИ, напоминает старый детский стих: Англия заперта, а ключ от замка сломан. За минувшие сутки 20 стран, включая Эстонию, приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») пояснил на пресс-конференции, что несмотря на ограничения, вступившие в силу в ночь на понедельник, вчера утром из Лондона в Таллинн прибыл самолет Ryanair, так как авиакомпания не получила вовремя информацию об отмене рейса.
«В настоящий момент Эстония не намерена разрешать прямые рейсы из Великобритании», - сказал Рейнсалу, который посоветовал всем жителям нашей страны в ближайшее время вообще отказаться от путешествий. Он также подтвердил, что Эстония не планирует организовывать спецрейсы, чтобы доставить своих граждан из Великобритании домой. В то же время он призвал находящихся в Великобритании эстонцев дать о себе знать, зарегистрировавшись на домашней странице Министерства иностранных дел.
Проживающий и работающий в Лондоне Дейн-Сёрен сказал, что последние события не привели к большим изменениям. «Людей на улицах и так меньше, чем в прошлом году, но это уже с марта, - отметил он. - В парках больше не побегать, так как у всех появилось такое же желание. Народу было так много, что вообще нереально было соблюдать обязательную дистанцию».
Его слова подтверждает многие годы проживающая в Лондоне Ли. «Одно большое изменение связано с тем, что я никогда ранее не видела в лондонских парках так много людей, как с марта», - удивляется она.
Равнодушные люди
Такие слова создают впечатление, что жизнь идет своим чередом, несмотря на постепенное ужесточение ограничений правительством для предотвращения распространения коронавируса.
По словам проживающих в Британии эстонцев, правила соблюдают выборочно, так как люди больше не успевают за решениями правительства. «Действия правительства сбивают с толку. С самого начала они вели себя, как обезглавленные курицы», - описывает Лео Сиеманн, проживающий в графстве Девон на юге Англии.
По его словам, местные власти просчитались со всеми мерами. Действующие сейчас правила — это не мера предосторожности, а реакция на последствия. «Полгода у них ушло на то, чтобы понять, что в определенных местах можно было бы носить маски. Весной они не протестировали людей и отправили людей из больниц в дома престарелых, чем спровоцировали большое количество преждевременных смертей», - описывает он.
Дейн-Сёрен считает, что люди давно устали от кризисной ситуации и поэтому сейчас так легкомысленно относятся к ограничениям. «У меня создалось впечатление, что многих людей этот вирус особо не интересует. В магазине довольно сложно соблюдать дистанцию в два метра, у многих нет масок или их носят на подбородке, в общественном транспорте по-прежнему много народу», - рассказал молодой человек.
Он добавил, что в ближайшие дни станет ясно, изменит ли что-нибудь обнаружение нового штамма. «Я уверен, что большинство людей будут следовать правилом, но хватает и тех, кто этого не делает», - сказал Дейн-Сёрен, что часть вины лежит и на правительстве, которое слишком часто меняет правила и они слишком сложные.
По словам Ли, постоянное изменение ограничений приводит к неразберихе. «Мы запутаны, так как, например, за последние три недели Лондон перешел от второго до четвертого уровня ограничений. Понятно, что если инструкции правительства так быстро меняются, это вызывает панику у людей», - сказала Ли.
Доверие к правительству теряется
В своих последних заявлениях премьер-министр Британии Борис Джонсон настоятельно рекомендовал людям провести Рождество дома или в гостях у друзей-родственников.
«Останемся дома, приготовим что-нибудь вкусное, отправим по почте подарки друзьям и родственникам и обязательно организуем видеозвонки», - рассказал Дейн-Сёрен о своих планах на Рождество.
Сиеманн отметил, что хотел провести Рождество на родине, но вовремя понял, что в этом году планы на путешествия лучше не строить. «Рождество пройдет здесь в Англии. Был план прилететь в Эстонию, но я от него отказался», - рассказал Сиеманн.
Ли призналась, празднование Рождества — это та тема, которая доставляет много хлопот.
«Осенью правительство сообщило, что планируется создать так называемое пятидневное окно на Рождество, когда ограничения будут ослаблены, а праздники будет разрешено проводить максимум тремя семьями. Изначально с 23 по 27 декабря разрешалось съездить к семье на праздники. Поэтому большинство людей и строили планы согласно имеющейся информации, - рассказала Ли. - Но два дня назад премьер-министр сообщил, что никакого пятидневного окна не будет и планы на праздники следует отменить».
По словам Сиеманна, правительство Британии настолько измучило людей своими непонятными распоряжениями в течение года, что сейчас чаща терпения у всех переполнена. «К настоящему моменту правительство сделало столько резких поворотов, что потеряло доверие большинства людей», - считает он.