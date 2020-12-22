Полный провал: эстонцы в Англии возмущены подходами правительства к борьбе с коронавирусом

Картина, вырисовавшаяся благодаря СМИ, напоминает старый детский стих: Англия заперта, а ключ от замка сломан. За минувшие сутки 20 стран, включая Эстонию, приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») пояснил на пресс-конференции, что несмотря на ограничения, вступившие в силу в ночь на понедельник, вчера утром из Лондона в Таллинн прибыл самолет Ryanair, так как авиакомпания не получила вовремя информацию об отмене рейса.

«В настоящий момент Эстония не намерена разрешать прямые рейсы из Великобритании», - сказал Рейнсалу, который посоветовал всем жителям нашей страны в ближайшее время вообще отказаться от путешествий. Он также подтвердил, что Эстония не планирует организовывать спецрейсы, чтобы доставить своих граждан из Великобритании домой. В то же время он призвал находящихся в Великобритании эстонцев дать о себе знать, зарегистрировавшись на домашней странице Министерства иностранных дел.

Проживающий и работающий в Лондоне Дейн-Сёрен сказал, что последние события не привели к большим изменениям. «Людей на улицах и так меньше, чем в прошлом году, но это уже с марта, - отметил он. - В парках больше не побегать, так как у всех появилось такое же желание. Народу было так много, что вообще нереально было соблюдать обязательную дистанцию».

Его слова подтверждает многие годы проживающая в Лондоне Ли. «Одно большое изменение связано с тем, что я никогда ранее не видела в лондонских парках так много людей, как с марта», - удивляется она.

Равнодушные люди

Такие слова создают впечатление, что жизнь идет своим чередом, несмотря на постепенное ужесточение ограничений правительством для предотвращения распространения коронавируса.

По словам проживающих в Британии эстонцев, правила соблюдают выборочно, так как люди больше не успевают за решениями правительства. «Действия правительства сбивают с толку. С самого начала они вели себя, как обезглавленные курицы», - описывает Лео Сиеманн, проживающий в графстве Девон на юге Англии. 6

По его словам, местные власти просчитались со всеми мерами. Действующие сейчас правила — это не мера предосторожности, а реакция на последствия. «Полгода у них ушло на то, чтобы понять, что в определенных местах можно было бы носить маски. Весной они не протестировали людей и отправили людей из больниц в дома престарелых, чем спровоцировали большое количество преждевременных смертей», - описывает он.

Дейн-Сёрен считает, что люди давно устали от кризисной ситуации и поэтому сейчас так легкомысленно относятся к ограничениям. «У меня создалось впечатление, что многих людей этот вирус особо не интересует. В магазине довольно сложно соблюдать дистанцию в два метра, у многих нет масок или их носят на подбородке, в общественном транспорте по-прежнему много народу», - рассказал молодой человек.