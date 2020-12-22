Тренды 2021: какие интерьеры будут модными в следующем году

Рассказываем, как пандемия не просто изменила уклад нашей жизни и бытовых привычек, но и создала новую эстетику в оформлении квартир и дизайне мебели, передает РБК.
Переход на удаленную работу и закрытие границ из-за пандемии COVID-19 заставляют нас проводить дома больше времени, чем раньше. Это повлияло на интерьеры и подход к проектированию жилья. На первое место выходит функциональность помещений и мебели.
Ваби-саби вместо лофтов
Для интерьера приоритетным становится ненавязчивость, способность не надоедать и не раздражать. Будут уместны скандинавский стиль, минимализм или ваби-саби, естественные цветовые оттенки, с качественным декорированием и картинами. Надуманные стилизации под лофт и классику окончательно уйдут в прошлое. Важнейшей особенностью станет способность интерьера быстро менять свой вид, чтобы разнообразить пребывание дома — фокус дизайнера будет смещен на декораторские приемы.
Балкон-офис и стеклянные перегородки
Функциональность интерьера — один из основных трендов периода карантина. Обязательная организация рабочих мест, максимально приспособленных для труда, изолированных и комфортных. Если раньше обсуждали, стоит ли утеплять балкон и делать ли из него еще одно полноценное помещение — сегодня такой вопрос не стоит, поскольку отдельный кабинет для работы стал жизненной необходимостью.
Планировки домов и квартир будут стремиться к большему объему и практически невидимому глазу функциональному зонированию, считают дизайнеры. На помощь придет частичное разделение пространства крупными стеклянными листами, сквозными перегородками, натуральными растениями, лаконичными отделочными материалами и сценарным освещением.
Модули, трансформеры, цифра
В 2021 году поменяется и привычный выбор мебели. Вместо обычных шкафов будут востребованы шкафы-трансформеры, в которых есть рабочий стол и даже кресла. В приоритете модульная мебель, позволяющая комбинировать разные сценарии жизни и зонирования помещения. Особенно это актуально для владельцев небольших квартир.
Натуральные материалы
В 2021 году в тренде будут натуральные материалы и природные цвета. Массив, особенно светлое дерево с его натуральной текстурой, ротанг, натуральный и реконструированный шпон, морская трава, бамбук, водяной гиацинт, банановые листья, пробковый дуб, хлопок, шерсть, шелк, кожа, древесина, натуральный каучук. Традиционные фавориты — горные породы, в том числе, мрамор, травертин, сланец, песчаник, керамические элементы и сложные виды керамики — фарфор и фаянс. Стекло, бумагу и металл по-прежнему следует рассматривать как богатое фактурное дополнение и модный элемент декора
Природные цвета
Все, что мы видим в естественной природе — и есть главный цветовой тренд. Белый лед — ощущение объема и чистоты, зеленый — символ благополучия, которое дарит нам природа. Цвет летней листвы приносит ощущение радости и свежести, цвет морской волны придает чувство покоя и безмятежности, мягкий розовый — оттенок вечернего заката, теплый серый и терракотовый напоминают солнечную пустыню.