Вт, 22.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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На Тайване впервые с апреля выявили COVID-19 у местного жителя

Тайвань.

ФОТО: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMAPRESS.com

Власти Тайваня во вторник зарегистрировали один случай заражения коронавирусом среди местных жителей после рекордных 253 дней без заражений у тайваньцев, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Коронавирус во вторник обнаружили также у трех филиппинцев, находящихся на Тайване.

Тайванец, заразившийся коронавирусом, контактировал с инженером из Новой Зеландии, у которого заболевание выявили днем ранее.

С начала пандемии на Тайване заразился коронавирусом 771 человек, семь умерли.

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