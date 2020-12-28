Переходный период Брекзита истекает через считанные дни: что надо знать жителям Эстонии?

В Великобритании, по приблизительным оценкам, постоянно проживает от 15 000 до 20 000 граждан Эстонии, и, чтобы избежать иммиграционных проблем после июня 2021 года, им необходимо подать заявку на получение вида на жительство или постоянный статус.

Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь МИД ЭР Сандра Камилова, по состоянию на 30 сентября, заявления на ПМЖ в Великобритании подали 10 740 граждан Эстонии, из которых 10 490 получили положительный ответ, а остальные заявления еще обрабатываются. Из них 7790 человек получили статус постоянного жителя, а 2520 человек имеют статус предварительно поселившихся (pre-settled). Регистрация открыта до 30 июня 2021 года.

Отсутствие статуса settled или pre-settled после этой даты действительно может повлиять на права на аренду, трудоустройство, льготы и медицинское обслуживание. В то же время, как неоднократно подтверждали британские власти, никто не будет автоматически депортирован из страны при отсутствии статуса на проживание.

Право на «постоянный статус» имеют те, кто прожил в Великобритании не менее пяти лет - затем они могут также подать заявление на получение британского гражданства. Те, кто прожил в Великобритании менее пяти лет, имеют право на «статус предварительного поселения» и могут подать заявление на получение статуса постоянного проживания после пяти лет проживания.

Гражданам ЕС, которые планируют переехать в Великобританию на работу после 31 декабря 2020 года, потребуется заранее получить трудовую визу, а работодателям потребуется спонсорская лицензия для найма рабочих из-за пределов Великобритании. Все граждане и неграждане ЕС, въезжающие в Великобританию, будут рассматриваться в контексте трудоустройства одинаково по системе баллов.

Поездки в Великобританию

Что касается путешествий, вопреки распространенному заблуждению, граждане ЕС, европейской экономической зоны и Швейцарии по-прежнему смогут ездить в Великобританию в отпуск или короткие поездки без визы. Пересечь границу Великобритании можно будет, используя действующий паспорт, который должен быть действителен в течение всего времени вашего нахождения в Великобритании.

Обладатели же статусов settled и pre-settled cмогут и дальше для въезда в Великобританию использовать национальное удостоверение личности (ID-карту).

Аналогичным образом и граждане Великобритании смогут посещать страны ЕС каждые 180 дней на срок до 90 дней без визы.

Водительские права

Временные приезжие с водительскими правами, выданными не в Великобритании, по-прежнему смогут водить там машину - наличие международного водительского удостоверения (IDP) требоваться не будет.

Медицинская страховка

После 31 декабря, граждане Эстонии, находящиеся в Великобритании в течение короткого времени, не смогут получать услуги здравоохранения при помощи Европейской карты страхования здоровья.

Таможенные правила

Однако начиная с 1 января нужно будет знакомиться с таможенными правилами перед поездкой в Соединенное Королевство из Эстонии. На некоторые товары будут распространяться количественные ограничения или требование специального разрешения на вывоз из Эстонии.