Переходный период Брекзита истекает через считанные дни: что надо знать жителям Эстонии?

Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года, и сейчас проходит переходный период, прежде чем процесс Брекзита будет завершен. Новые правила для граждан стран ЕС в отношении Великобритании начнут действовать 1 января 2021 года, когда переходный период закончится.
В Великобритании, по приблизительным оценкам, постоянно проживает от 15 000 до 20 000 граждан Эстонии, и, чтобы избежать иммиграционных проблем после июня 2021 года, им необходимо подать заявку на получение вида на жительство или постоянный статус.
Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь МИД ЭР Сандра Камилова, по состоянию на 30 сентября, заявления на ПМЖ в Великобритании подали 10 740 граждан Эстонии, из которых 10 490 получили положительный ответ, а остальные заявления еще обрабатываются. Из них 7790 человек получили статус постоянного жителя, а 2520 человек имеют статус предварительно поселившихся (pre-settled). Регистрация открыта до 30 июня 2021 года.
Отсутствие статуса settled или pre-settled после этой даты действительно может повлиять на права на аренду, трудоустройство, льготы и медицинское обслуживание. В то же время, как неоднократно подтверждали британские власти, никто не будет автоматически депортирован из страны при отсутствии статуса на проживание.
Право на «постоянный статус» имеют те, кто прожил в Великобритании не менее пяти лет - затем они могут также подать заявление на получение британского гражданства. Те, кто прожил в Великобритании менее пяти лет, имеют право на «статус предварительного поселения» и могут подать заявление на получение статуса постоянного проживания после пяти лет проживания.
Гражданам ЕС, которые планируют переехать в Великобританию на работу после 31 декабря 2020 года, потребуется заранее получить трудовую визу, а работодателям потребуется спонсорская лицензия для найма рабочих из-за пределов Великобритании. Все граждане и неграждане ЕС, въезжающие в Великобританию, будут рассматриваться в контексте трудоустройства одинаково по системе баллов.
Поездки в Великобританию
Что касается путешествий, вопреки распространенному заблуждению, граждане ЕС, европейской экономической зоны и Швейцарии по-прежнему смогут ездить в Великобританию в отпуск или короткие поездки без визы. Пересечь границу Великобритании можно будет, используя действующий паспорт, который должен быть действителен в течение всего времени вашего нахождения в Великобритании.
Обладатели же статусов settled и pre-settled cмогут и дальше для въезда в Великобританию использовать национальное удостоверение личности (ID-карту).
Аналогичным образом и граждане Великобритании смогут посещать страны ЕС каждые 180 дней на срок до 90 дней без визы.
Водительские права
Временные приезжие с водительскими правами, выданными не в Великобритании, по-прежнему смогут водить там машину - наличие международного водительского удостоверения (IDP) требоваться не будет.
Медицинская страховка
После 31 декабря, граждане Эстонии, находящиеся в Великобритании в течение короткого времени, не смогут получать услуги здравоохранения при помощи Европейской карты страхования здоровья.
Таможенные правила
Однако начиная с 1 января нужно будет знакомиться с таможенными правилами перед поездкой в Соединенное Королевство из Эстонии. На некоторые товары будут распространяться количественные ограничения или требование специального разрешения на вывоз из Эстонии.
Лица, путешествующие из ЕС в Великобританию с наличными на сумму 10 000 фунтов стерлингов или более, должны будут подать декларацию.
С января 2021 года значительно изменятся правила ввоза из ЕС в Великобританию алкоголя и табака для личного пользования - сверх определенной установленной нормы придется платить таможенную пошлину и налог на добавочную стоимость (VAT).
Что касается других товаров, их можно будет ввозить беспошлинно на сумму до 390 фунтов стерлингов. Если стоимость отдельного предмета превышает вашу норму, вы платите пошлину или налог на ее полную стоимость, а не только на сумму, превышающую норму.
Если вы превысите свою квоту, вы заплатите таможенную пошлину от общей стоимости ваших товаров по следующей ставке:
- 2,5% на товары стоимостью до 630 фунтов стерлингов
- в зависимости от типа товаров, если они стоят более 630 фунтов стерлингов
Также нужно будет быть осторожным и внимательным при возвращении из Великобритании в Эстонию, так как товары, которые вы везете, должны подлежать ограничениям. Пассажир, прибывающий в Эстонию, сможет беспошлинно провозить некоммерческие товары, т.е. товары для личного пользования стоимостью до 300 евро, воздушные и морские пассажиры - до 430 евро.
Почтовые отправления и интернет-покупки
Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Реэт Пяргма в свою очередь сообщила Rus.Postimees, что с 1 января добавляется налог с оборота на посылки стоимостью свыше 22 евро, заказанные из Великобритании, а также таможенная пошлина на посылки стоимостью свыше 150 евро.
В связи с выходом Великобритании из Европейского союза необходимо учитывать новые правила при заказе посылок в новом году, обращает внимание департамент. Это обозначает следующее: если стоимость товаров, заказанных по почте, составляет более 22 евро, то заказчик должен задекларировать товар на таможне и уплатить 20-процентный налог с оборота. Если стоимость заказанного товара превышает 150 евро, то помимо налога с оборота, уплачивается таможенная пошлина, ставка которой зависит от конкретного товара.
Наиболее удобно декларировать посылки в электронном виде в e-MTA, а для подачи таможенной декларации необходимо уведомление, отправленное курьерской фирмой или почтовым предприятием, а также документ, подтверждающий стоимость товара, например, счет, платежное поручение или заказ.
С 1 января необходимо задекларировать подарки, отправленные от частного лица, проживающего в Великобритании, частному лицу, проживающему в Эстонии, стоимость которых превышает 45 евро, также, как в отношении всех стран, не входящих в Европейский союз. При отправке товаров из Эстонии в Великобританию они должны быть задекларированы на таможне, если их стоимость превышает 1000 евро.