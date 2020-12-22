Отправление посылок между Эстонией и Великобританией приостановлено до нового года

В связи с агрессивным распространением нового штамма коронавируса воздушное сообщение с Великобританией было приостановлено, а движение грузов из Великобритании в Эстонию и обратно приостановлено до нового года.
По словам руководителя международного сегмента посылочного бизнеса Omniva Мариты Мяги, отправка посылок в Великобританию, как ожидается, возобновится 4 января. По словам Мяги, посылки, которые уже отправились в Эстонию и покинули Великобританию, должны прибыть в пункт назначения.
По сообщению Налогово-таможенного департамента (MTA), в связи с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза с нового при заказе посылок следует учитывать новые правила.
«Это означает, что если стоимость товаров, заказанных по почте, превышает 22 евро, клиент должен задекларировать товары на таможне и уплатить 20% НДС. Если стоимость заказанного товара превышает 150 евро, то помимо налога с оборота, уплачивается таможенная пошлина, ставка которой зависит от конкретного товара», - сообщила специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента Реэт Пяргма.
При заказе посылок из Великобритании важно, когда посылка будет отправлена. Это значит, что если вы сейчас оформляете заказ в онлайн-магазине Великобритании, но посылка будет отправлена только 4 января, то к ее стоимости добавится таможенная пошлина и НДС. По этой причине налоговики ранее рекомендовали не откладывать заказ товаров до конца года.
«Наиболее удобно декларировать посылки в электронном виде в e-MTA, а для подачи таможенной декларации необходимо уведомление, отправленное курьерской фирмой или предприятием Eesti Post, а также документ, подтверждающий стоимость товара, например, счет, платёжное поручение или заказ», - уточнила Пяргма.
В Omniva также сообщили, что из-за очень большого количества почтовых отправлений в Европе и небольшого количества рейсов из Европы в Канаду также была приостановлена отправка посылок в Канаду. Отправка посылок в Канаду может быть возобновлена начиная с 9 января.