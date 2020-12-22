Официально: 24 февраля не будет ни парада Сил обороны, ни президентского приема

Из-за продолжающегося распространения коронавируса канцелярия президента изменила план празднования очередной годовщины Эстонской Республики: 24 февраля не состоится ни военный парад Сил обороны, ни традиционный президентский прием, передает Rus.ERR.
«Поскольку коронавирус не подает никаких признаков отступления, большинство праздничных мероприятий пройдут в феврале следующего года без физического присутствия публики, а в течение всего дня праздником можно будет насладиться через телевизионную программу ERR», - говорится в заявлении президентской канцелярии.
Вместо парада Сил обороны, который ежегодно собирает тысячи зрителей, военные найдут другой способ отметить день рождения государства. Все жители Эстонии также смогут услышать выступление командующего Силами обороны, а к подножию монумента Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе в Таллинне будут возложены венки.
Вечером 24 февраля президентский прием, на который обычно приглашают около тысячи человек, не состоится, речь главы государства и праздничную программу покажут каналы ERR.
«Для телезрителя все останется по-прежнему, просто церемонии рукопожатия на этот раз не будет», - сказал советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ, добавив, что место приема по окончании концерта будет организован отдельный праздничный телевизионный вечер.