Для борьбы с распространением коронавируса в Маарду вводятся новые ограничения

Согласно распоряжениям правительства Эстонии и решениям кризисной комиссии Маарду, в городе введены ограничения, призванные препятствовать распространению COVID-19, говорится на сайте Маардуской горуправы.
"По состоянию на сегодняшний день в Маарду 141 зараженный коронавирусом. Сообщаем, что согласно решению Маардуской кризисной комиссии, деятельность по интересам и спортивные занятия на свежем воздухе на территории городских учреждений, в том числе индивидуальные занятия с тренером, запрещены в период с 23 декабря 2020 года до 4 января 2021 года", - говорится в сообщении на страничке Маардуской горуправы в Facebook.
"Убедительно просим горожан использовать электронные формы и бланки для обращения в управу. В связи с опасностью заражения COVID-19 просим приходить в управу лично только в крайних случаях! Посетителям отдела социальной защиты и регистра народонаселения вход в здание разрешен только поодиночке. Просим горожан носить маски и дезинфицировать руки", - призывают власти Маарду.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В МААРДУ
Согласно распоряжениям правительства Эстонии и решениям кризисной комиссии Маарду, в городе действуют следующие ограничения, призванные препятствовать распространению COVID-19
1.Образование
- Муниципальные маардуские школы, а также Маардуская художественная школа переведены на дистанционное обучение с 14.12.2020. Ученикам разрешено находиться в школе в том случае, если, по оценке учителя, они нуждаются в дополнительной учебной поддержке, в консультациях для достижения результатов или делают практические задания, сдают экзамены и тесты, принимают участие в олимпиадах.
- Занятия по плаванию в рамках учебной программы приостановлены до 10.01.2021.
2. Деятельность по интересам и занятия спортом
- Проходящие в помещения городских учреждений, школ и детсадов занятия спортом и деятельность по интересам приостановлены до 04.01.2021.
- Занятия спортом и деятельность по интересам на открытом воздухе на территории городских учреждений, в том числе индивидуальные тренировки с тренером, запрещены с 23.12.2020 до 04.01.2021 или до нового распоряжения горуправы.
- Использование бассейна для групповых тренировок запрещено.
- Маардуский молодежный центр закрыт до 04.01.2021. Деятельность проходит в режиме онлайн.
- Ограничения не применяются к проводимой в рамках системы спортивных союзов профессиональной и полупрофессиональной спортивной деятельности, в том числе к молодежным спортсменам и командам, которые участвуют в соревнованиях за чемпионский титул Эстонии в проводимых спортивных союзом соревнованиях. Необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен контакт с другими группами людей и будут исполнятся требования Департамента здоровья.
3. Общественные мероприятия
- Празднование Нового года во время новогоднего салюта не проводится.
- В этом году не проводится никаких рождественских мероприятий за исключением раздачи подарков детям из малозащищенных семей, которая состоялась 20.12.2020 возле Рахвамая.
- Продолжается раздача школьникам сухих пайков в размере их полной стоимости.
- Решено продолжить оказывать дополнительную финансовую поддержку Продуктовому банку и заказать 100 продуктовых наборов у Bambona.
- Привлечь волонтеров, в том числе молодежных работников и тренеров к проведению социальных мероприятий.
- Выдавать дополнительные маски при раздаче продуктовой помощи.
- В социальных домах следить за ношением масок и соблюдением правила 2+2.
4. Организация работы и профилактические мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 в детских садах Маарду
- Детский сад не принимает детей с любыми признаками заболеваний (в том числе легким насморком и кашлем). В случае появления признаков болезни в течение дня в детском саду родитель обязан немедленно прийти за ребенком.
- Если у ребенка или его близкого человека обнаружен вирус COVID-19, то ребенок не принимается в детский сад.
- О заболевании ребенка или члена его семьи вирусом COVID-19 следует немедленно сообщить об этом в детский сад по электронной почте.
- Родители детей (за исключением ясельной группы) или лица, не связанные с работой детского сада, не допускаются в здание детского сада (в т.ч. на развивающие собеседования, семейные беседы и совместные мероприятия).
- Передача / прием ребенка (за исключением ясельной группы) происходит во дворе детского сада или у входной двери группы / детского сада.
- При проведении занятий в детском саду в помещении контакты между группами сводятся к минимуму. При необходимости допускается объединение детей двух конкретных групп.
- В помещениях детского сада временно не проводятся занятия кружков по интересам. Дальнейшие решения принимаются на основании указаний Департамента здоровья и управы города Маарду.
- Если семья и/или родственники вернулись из поездки в страны с высоким уровнем заражения, то ребенок не принимается в детский сад. Согласно решению Правительства Республики, после пересечения границы действует 10-дневное ограничение свободы передвижения, которое применяется при прибытии из страны с высоким риском заражения. Возможна замена ограничения свободы передвижения двумя тестами, один из которых проводится сразу после приезда в Эстонию, а второй не ранее, чем на седьмой день после получения первого отрицательного результата. Если результаты обоих тестов отрицательные, человек может вернуться к нормальной жизни, не дожидаясь окончания 10-дневного периода изоляции.
- Данные ограничения действуют до 10.01.2021 г. и будут продлеваться по мере необходимости.
- Детские сады, расположенные в Маарду, в своей работе следуют инструкциям Министерства образования и науки, Департамента здоровья и Маардуской городской управы.
На территории города Маарду действуют все ограничения по предотвращению распространения коронавируса, принятые Правительством Эстонской Республики: https://www.kriis.ee.