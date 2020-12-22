Жилищное пособие KredEx получили в этом году 259 многодетных семей

В нынешнем году размер пособия достиг 10 000 евро, причем для повторно ходатайствующих семей с 3-4 детьми — до 5000 евро, для детей с пятью и более детьми — до 10 000 евро. Средний размер пособия в этом году составил 9516 евро. Семьям, жилищные условия которых нуждаются в существенном улучшении, по предложению оценочной комиссии может быть предоставлено пособие и на более крупную сумму. В нынешнем году таких пособий для семей было выделено три, размер самого крупного пособия достиг 18 000 евро. Больше всего получателей пособий проживает в Ида-Вирумаа (36), Харьюмаа (34) и Тартумаа (32).

Средний налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в семьях, получивших пособие в этом году, составил в 2019 году 148 евро в месяц. Было также 13 семей, налогооблагаемый доход в которых на одного члена домохозяйства в прошлом году составил 0 евро. В самых многодетных семьях воспитывается девять и восемь детей, в трех семьях, получивших пособие, растет семеро детей, по шесть детей воспитывается в десяти получивших пособие семьях. Среди получивших пособие семей в 31 воспитывается пятеро детей, в 224 — четверо и в 156 — трое детей.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, важно, чтобы несмотря на необычный год поддержка государством приведения в порядок жилого фонда продолжалась в прежнем темпе. «Нам отрадно, что и в этот трудный год мы можем по-прежнему поддерживать семьи с низкими доходами, чтобы сделать их жилье более энергоэффективным и обеспечить основные санитарные условия. Обе эти цели важны, потому что в Эстонии для отопления зданий расходуется неразумное количество энергии, что, в свою очередь, затрудняет экономическое положение этих семей», — отметила Рейнсалу.

«За 14 лет мы улучшили условия жизни почти 17 000 детей и видим как жилье, которое уже давно необходимо было привести в порядок, снова становится современным и энергоэффективным», — добавила она.

Больше всего пособий в нынешнем году было выдано на приобретение жилья (129 семьям). Пособия не реновацию, возведение или перестройку получили 128 семей.

Это не подлежащее возврату государственное пособие, предназначенное для улучшения и модернизации жилищных условий малообеспеченных многодетных семей. Ходатайствовать о пособии могут семьи, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и в которых доход на одного члена домохозяйства за последний год составил до 355 евро в месяц.