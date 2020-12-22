Вт, 22.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
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  • У автобусной остановки столкнулись два автомобиля
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У автобусной остановки столкнулись два автомобиля

В понедельник в 16:28 в Пыльвамаа произошло ДТП, один человек доставлен в больницу.

Как сообщает Lõuna-Eesti Postimees, авария произошла возле автобусной остановки «Меэмасте» в волости Пыльва. Там 52-летний водитель Volvo V40 въехал сзади в автомобиль Škoda Fabia, который остановился для поворота налево. Последним управляла 54-летняя женщина.

Согласно информации полиции, водители были трезвы. Авария произошла из-за того, что водитель Volvo не заметил замедления водителя Škoda перед левым поворотом.

Водителя Škoda доставили в Южно-Эстонскую больницу.

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