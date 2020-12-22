У автобусной остановки столкнулись два автомобиля

В понедельник в 16:28 в Пыльвамаа произошло ДТП, один человек доставлен в больницу.
Как сообщает Lõuna-Eesti Postimees, авария произошла возле автобусной остановки «Меэмасте» в волости Пыльва. Там 52-летний водитель Volvo V40 въехал сзади в автомобиль Škoda Fabia, который остановился для поворота налево. Последним управляла 54-летняя женщина.
Согласно информации полиции, водители были трезвы. Авария произошла из-за того, что водитель Volvo не заметил замедления водителя Škoda перед левым поворотом.
Водителя Škoda доставили в Южно-Эстонскую больницу.