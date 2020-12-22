ВОЗ проведет экстренное заседание по новому штамму коронавируса

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 77,6 млн жителей планеты. Свыше 1,7 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 54,4 млн пациентов, пишет DW.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена созвать экстренное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пояснив, что дата заседания пока не определена. Он отметил, что сейчас важно получить больше информации о новом штамме вируса и посредством новых ограничений предотвратить его распространение.
Несмотря на обнаружение нового штамма коронавируса в Великобритании, Европейская комиссия намерена рекомендовать странам Евросоюза не закрывать границы, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Брюссель считает необходимым сохранить грузовое транспортное сообщение, при этом поездки граждан государств ЕС в другие европейские страны должны быть сокращены до необходимого минимума. Официальное представление рекомендаций Еврокомиссии запланировано на вторую половину дня 22 декабря.
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