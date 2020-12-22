Вт, 22.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Ирья Лутсар обеспокоена распространением вируса в Харьюмаа, особенно в столичных больницах
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Ирья Лутсар обеспокоена распространением вируса в Харьюмаа, особенно в столичных больницах

Ирья Лутсар.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа стабилизировалось, но темпы заражения в столичном регионе, особенно в таллиннских больницах, продолжают расти, сообщила профессор микробиологии Ирья Лутсар, которая возглавляет консультирующий правительство научный совет.

«В Клинике Тартуского университета и больницах в Ида-Вирумаа число госпитализированных с коронавирусом последнюю неделю остается стабильным, а в таллиннских больницах продолжает расти», - цитирует Ирью Лутсар портал Rus.ERR.

В Таллинне, где вирус широко распространился, заражается и персонал больниц, вынуждая переводить часть работников на самоизоляцию и временно закрывать отделения, а если вирус уже появился в больнице, то заражаются и другие госпитализированные пациенты. «Возникает вот такой замкнутый круг, главным образом в таллиннских больницах», - пояснила профессор, по словам которой пока сложно принять решение о необходимости введения в Таллинне более строгих ограничений, подобно действующим в Ида-Вирумаа.

«Научный совет сегодня [22 декабря] будет обсуждать ситуацию с правительством по этой теме, посмотрим, как будут складываться обстоятельства», - сказала Лутсар, не уточнив, какие рекомендации правительству даст в этой связи научный совет.

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