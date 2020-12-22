Ирья Лутсар обеспокоена распространением вируса в Харьюмаа, особенно в столичных больницах

Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа стабилизировалось, но темпы заражения в столичном регионе, особенно в таллиннских больницах, продолжают расти, сообщила профессор микробиологии Ирья Лутсар, которая возглавляет консультирующий правительство научный совет.
«В Клинике Тартуского университета и больницах в Ида-Вирумаа число госпитализированных с коронавирусом последнюю неделю остается стабильным, а в таллиннских больницах продолжает расти», - цитирует Ирью Лутсар портал Rus.ERR.
В Таллинне, где вирус широко распространился, заражается и персонал больниц, вынуждая переводить часть работников на самоизоляцию и временно закрывать отделения, а если вирус уже появился в больнице, то заражаются и другие госпитализированные пациенты. «Возникает вот такой замкнутый круг, главным образом в таллиннских больницах», - пояснила профессор, по словам которой пока сложно принять решение о необходимости введения в Таллинне более строгих ограничений, подобно действующим в Ида-Вирумаа.
«Научный совет сегодня [22 декабря] будет обсуждать ситуацию с правительством по этой теме, посмотрим, как будут складываться обстоятельства», - сказала Лутсар, не уточнив, какие рекомендации правительству даст в этой связи научный совет.