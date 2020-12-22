Кийк: правительство обсудит введение дополнительных ограничений

Во вторник правительство обсудит возможность введения дополнительных ограничений, вызванных Covid-19, потому что распространение вируса в Эстонии происходит слишком быстро, передает слова министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия) Rus.ERR.
"Мы видим, что распространение вируса в Эстонии продолжает увеличиваться, в основном это происходит в Таллинне и Харьюском уезде, поэтому важно уменьшить ежедневное передвижение людей и провести наступающее Рождество в тесном семейном кругу, а не посещать многолюдные мероприятия", - сказал Кийк.
Он добавил, что пока научный совет не предлагал вводить никаких дополнительных ограничений в регионе, но во второй половине дня обсуждение вопроса продолжится, и не исключено, что к концу дня станет известно о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса.
На вопрос, правда ли, что министр образования и науки, центрист Яак Ааб представил правительству план, согласно которому школы в январе так и не откроются, Танель Кийк конкретного ответа не дал.
"План Министерства образования и науки будет представлен министром только сегодня после полудня, и, конечно, правительство сможет его обсудить. Предварительные комментарии может дать сам министр образования. На данный момент решение не принято", - прокомментировал Кийк.