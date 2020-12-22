Жилой дом в центре Риги планируют превратить в пятизвездочную гостиницу

Жилой дом на углу улиц Бривибас и Матиса в Риге планируется перестроить в пятизвездочную гостиницу, сообщил представитель фирмы-собственника здания и застройщика проекта SIA MJ Development Улдис Анс. Инвестиции составят около 25 миллионов евро.
В настоящее время заявка представлена в Рижское строительное управление, а в прошлую пятницу, 18 декабря, завершилось общественное обсуждение реконструкции здания, результаты которого можно будет узнать в начале января.
Анс сообщил, что MJ Development планирует построить в доме площадью более 13 000 м2 пятизвездочную гостиницу с 230 номерами, конференц-залами, SPA-центром с бассейном, несколькими ресторанами и барами. Также на первом этаже планируется разместить несколько магазинов.
«Коммуникация с общественностью была необходима, потому что это - бывший жилой дом. Если результат будет положительным, мы планируем получить разрешение на строительство, и в течение года архитектурное бюро Archab могло бы разработать строительный проект. Процесс строительства может занять около полутора лет», - сказал Анс.
Он добавил, что планируется сохранить часть здания, выходящую фасадами на улицы Бривибас и Матиса, историческую лестницу, а также часть пассажа, но при этом здание будет переоборудовано для нужд гостиницы. В свою очередь, находящуюся в плохом состоянии часть дома во дворе планируется снести и перестроить, так как там будет создана подземная автостоянка.
В 2016 году компания MJ Development приобрела здание на улице Бривибас, 88, у риелторской компании Ektornet за 4,5 миллиона евро.