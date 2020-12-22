Сассь Хенно выходит из Союза писателей

Сассь Хенно сообщил в социальных сетях, что выходит из Эстонского союза писателей, поскольку тот решил не исключать из своих рядов Пеэтера Хельме, который был признан виновным в попытке совращения несовершеннолетнего. Также о выходе из союза сообщила Андра Теэде.
За умышленное сексуальное совращение ребенка суд приговорил Пеэтера Хельме к году, трем месяцам и 28 дням лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В течение этого времени он будет должен соблюдать требования контроля.
Принятое в ходе тайного голосование решение не исключать Пеэтера Хельме из Союза писателей вынудило Сасся Хенно и Андру Теэде на решительные действия. «То, какие умонастроения царят в умоляющем, поднимающем на смех или молчаливо одобряющем педофилию творческом союзе, который когда-то был важным проводником и лучом надежды в обществе, ужасает. И удручает. Это отвратительно», - объяснил Хенно.
В правление Союза писателей входят Тийт Алексеев, Андрей Хвостов, Маарья Кангро, Дорис Карева, Вероника Кивисилла, Юри Кольк, Яника Кронберг, Ээва Парк, Ааре Пильв, Рейн Рауд, Урмас Вади, Берк Вахер и Мярт Вяльятага.