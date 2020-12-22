Гендиректор Единой Лиги ВТБ: "Самые жесткие меры – в Эстонии"

"2020 год был трудным. В баскетболе мы живем не годами, а сезонами, которые обычно начинаются в сентябре и заканчиваются где-то в июне. Из-за того, что мы приняли решение завершить прошлый сезон досрочно, наши клубы понесли потери: они получили не всю выручку от продажи билетов и не все выплаты от спонсоров. Естественно, было разочарование – и у болельщиков, и у команд", - сказала она.

"С другой стороны, эта пауза пошла на пользу игрокам и их желанию играть в баскетбол. В новом сезоне они выкладываются на 100-150 процентов. Они соскучились по своей любимой игре, они не хотят больше сидеть без дела. Сезон получается очень интересным", - добавила Корстин.

На вопрос о том, какие в Единой Лиге появились ограничения, Корстин ответила, что в первую очередь, это ограничения по зрителям. "Единая Лига – международное соревнование. В каждой стране и в каждом городе свои правила: где-то матчи проходят вообще без зрителей, где-то 25, где-то 50. Естественно, мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора: маски, перчатки, у нас есть понятие «чистой зоны». Никто лишний на площадку выйти не может", - отметила она.

Корстин добавила, что самые жесткие меры – в Эстонии. "У «Калева» из Таллинна был случай: команда сдала тесты на COVID-19 и отправилась на выездной матч в Россию. И во время поездки пришли результаты тестов: оказалось, один игрок получил положительный тест. Команда доехала до Нарвы, и ее развернули обратно. Весь «Калев» 14 дней сидел на самоизоляции", - рассказала она.

Данный инцидент имел место в начале октября, когда "Калев/Крамо" направлялся на игру с "Автодором" в Саратов. Повторный тест Танеля Курбаса оказался положительным, поэтому команде пришлось вернуться обратно.

На вопрос о том, что ожидало бы наш баскетбол, если бы ввели локдаун, Корстин сказала, что баскетбол оказался бы в плачевном состоянии. "Думаю, что если локдаун произойдет, то это отразится на всех сферах жизни. Я считаю, что не вводить локдаун – это правильное решение. Малый бизнес загибается, люди теряют работу, наступает экономический кризис. И как дальше жить? Мы понимаем, что мир изменился, что мы больше не будем жить как раньше, нужно адаптироваться к новой реальности. Слава богу, что мы находим способ делать это и продолжаем жить и работать. Я даже не хочу думать о локдауне, потому что многие потеряют работу", - сказала она.