Исследование указывает на стабилизацию распространения коронавируса в Эстонии

По данным мониторинга Тартуского университета, распространенность вируса является обширной, а число зараженных высоким, но число носителей вируса удерживается на том же уровне, что и несколько недель назад. По оценке ученых, это указывает на эффективность введенных в конце ноября ограничений.

В период с 11 по 21 декабря были протестированы 2500 человек, среди которых по всей Эстонии обнаружили 30 инфицированных. У двух третей этих людей были симптомы заболевания, но большинство их них не подозревали у себя коронавирус. По данным исследования, заразные люди составляют 1,1 процента взрослого населения, то есть около 12 000 человек. Это значит, что носителем коронавируса является каждый 90-й взрослый житель Эстонии

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Кальда, вирус по-прежнему широко распространен и в Ида-Вирумаа заражен каждый 20-й житель, но в Таллинне и Ида-Вирумаа можно отметить признаки стабилизации. В то же время, повсюду следует крайне серьезно относиться к мерам предосторожности, поскольку, например, в ряде регионов Южной Эстонии вирус начал распространяться шире.

«Тем не менее, можно сказать, что начинает проявляться эффект от введенной 24 ноября всеобщей обязанности ношения масок. Это вселяет надежду, что, соблюдая правила, мы сможем остановить болезнь», - сказала Калда.

Ученых беспокоит то, что более половины заболевших с легкими симптомами не подозревают у себя коронавирус и не соблюдают поэтому соответствующие ограничения. «С учетом широкой распространенности вируса в Эстонии и высокой нагрузки на больницы крайне важно, чтобы люди даже при появлении самых легких симптомов тестировались, оставались дома и пользовались приложением HOIA, сообщающим о контакте с носителем вируса, - подчеркнула Калда. - Чем меньше будет близких контактов между людьми и чем раньше они будут узнавать о контактах с инфицированными, тем лучше получится остановить распространение вируса».

Исследование показало, что маски носят почти 95 процентов респондентов. Возросло также соблюдение безопасной дистанции. По-прежнему распространены встречи молодых людей небольшими компаниями. Физических встреч сейчас избегает около половины опрошенных. Во время весеннего чрезвычайного положения это делали три четверти участников исследования. «Это очень важное для нашего повседневного поведения решение, которое позволит помешать росту кривой заражения, не вводя официальные дополнительные меры», - сказала Калда.

Кадла призвала всех быть во время предстоящих праздников быть внимательными к себе и окружающим. «Если мы ограничим число близких контактов, будем при появлении симптомов оставаться дома, а в публичных местах будем носить маску, есть надежда, что после праздников дети смогут вновь пойти в школу, больницы справятся и больше не придется вводить более строгие ограничения», - сказала Калда.

По словам Калда, эффект от введенных в середине декабря дополнительных ограничений можно будет оценить через пару недель, когда начнется очередной этап исследования.

Мониторинг распространенности коронавируса проводит команда из пяти институтов Тартуского университета в сотрудничестве с Synlab и Kantar Emor.