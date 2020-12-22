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Мир обеспокоен появлением нового штамма коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Британии. Ко вторнику более 40 стран отменили авиасообщение с Британией, а Швеция запретила въезд иностранцам из соседней Дании, после того, как новый штамм был обнаружен и там.

Врачи считают, что он легче передается, но пока нет свидетельств тому, что он вызывает более тяжелое течение болезни. Евросоюз провел экстренное заседание, чтобы выработать единую политику в отношении британского штамма.

Чтобы успокоить панику, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что возникновение новых вирусных штаммов - это нормальный процесс развития пандемии и что ситуация не вышла из-под контроля - в противовес тому, что в минувшее воскресенье заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, использовавший именно эту фразу.

В Южной Африке врачи также зафиксировали появление новой версии вируса, причем новые мутации между собой не связаны. Появление нового штамма также вызвало запрет со стороны ряда стран на въезд туристов из ЮАР.

граница между Швецией и Данией EPA Швеция впервые закрыла границу с Данией, опасаясь притока покупателей перед Рождеством

Как реагирует Европа?

Практически все европейские закрыли границы с Соединенным Королевством из-за нового штамма.

Франция запретила въезд не только пассажирскому, но и грузовому транспорту, что привело к пробкам в британском порту Дувр и простоям транспорта.

Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что договаривается с французским президентом Эммануэлем Макроном и надеется, что этот вопрос будет вскоре решен.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что во вторник французские власти объявят о новых мерах, которые будут приняты вместо введенного на 48 часов запрета на въезд из Британии пассажирского и грузового транспорта.

В Брюсселе продолжаются переговоры о скоординированных мерах всех 27 стран-членов в отношении британского штамма коронавируса. Обсуждается, в частности, вариант, при котором от британских граждан будет требоваться справка о негативном тесте на коронавирус, сделанном непосредственно перед выездом.

Также в понедельник европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС, так что уже со следующего воскресенья начнется вакцинация.

Как отреагировали другие страны мира?

Россия, Индия, Иран, Канада также запретили въезд прибывающим из Британии.

В США уже существовало правило, по которому гражданам других государств, побывавшим в последние две недели в Британии и нескольких других странах, был запрещен въезд.

Конкретно на объявление британских властей о новом штамме США пока не отреагировали, однако две авиакомпании - British Airways иDelta - на своих рейсах в Нью-Йорк будут сажать на борт только пассажиров с отрицательным тестом на коронавирус.

Саудовская Аравия, Кувейт и Оман полностью закрыли свои границы для иностранных граждан.

Новый штамм, помимо Британии, был также зафиксирован в Дании, Австралии, Италии и Нидерландах.

Ряд ученых полагают, что этот новый штамм уже распространился довольно широко, просто Британия, постоянно ведущая расшифровку генома образцов коронавируса, стала первой страной, его обнаружившей.

«Думаю, что мы в ближайшие дни выяснится, что во многих других стран он уже есть», - сказал вирусолог Марк ван Ранст из Института медицинских исследований Rega в Брюсселе.

полицейский патруль на шоссе PA Media Основное шоссе М20, ведущее в Дувр, заполнено грузовыми фурами

Что происходит в Дувре?

Минувшей ночью основная магистраль М20, ведущая в главный порт, связывающий Британию с континентом, была заполнена фурами, припаркованными вдоль обочины. Водители переживают, что не смогут попасть домой до Рождества.

По данным британских властей, там скопилось полторы тысячи грузовых машин, однако, как передает корреспондент Би-би-си с места, их число может оказаться гораздо выше, поскольку фурами забиты все подступы к порту.

Около 10 000 грузовых машин ежедневно курсируют между британским Дувром и французским Кале, особенно под Рождество, доставляя с континента свежую продукцию.

Как сказала министр внутренних дел Британии Прити Пател, с французской стороной обсуждается вопрос о том, чтобы тестировать водителей грузовых фур непосредственно в портах, что, по ее словам, можно наладить довольно быстро.

Крупные сети британских супермаркетов поспешили заверить покупателей, что из-за действующего запрета не возникнет дефицита продуктов, ввозимых из европейских стран, в частности, овощей и цитрусовых.