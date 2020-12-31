Чт, 31.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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Итоги года ⟩ Да, вы действительно все это читали!

Тысячи жителей Минска на акции протеста.

ФОТО: /AP

В этом году читателей Rus.Postimees интересовал не только коронавирус, но и совершенно неожиданные вещи – от смертельно опасного корнеплода до растения, которое почему-то приносит счастье, если посадить его рядом с огурцом.

1. Лукашенко снова взялся за автомат: более 100 000 человек вышли на улицы Минска 

Тысячи жителей Минска на акции протеста.

ФОТО: /AP

На первом месте по популярности в нашем ежегодном топе оказались массовые протесты в Беларуси и Батька с автоматом – такое вот глубокое взаимное доверие между народом и властью установилось в стране после незаконных президентских выборов. Массовые репрессии в стране не прекратились до сих пор, протесты тоже. Марш народного трибунала хоть и привлекает по сравнению с августом меньше внимания за рубежом, но не оставляет Лукашенко надежды на то, что произошедшее будет забыто.

2. Коронавирус шагает по Эстонии: число заболевших постоянно растет

Отделение для коронавирусных больных в Курессааре.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Вы еще помните, как в марте коронавирус диагностировали у 200+ человек за сутки, и это казалось много? Какие слухи гуляли тогда, как опасались, что военные вот-вот перекроют дороги в Таллинн, как на Сааремаа очередь из желающих протестироваться растянулась на несколько суток… Опасности было меньше, страхов и неизвестности больше, чем сейчас.

3. Новая реальность. Все самое важное, что жители Эстонии должны знать о чрезвычайном положении и коронавирусе

Литовские пограничники на польской границе. Помните, какой хаос творился тогда?

ФОТО: AP / Scanpix

Все мы учились жить в условиях ограничений. И за каждым из них стоят истории людей, которым пришлось пережить удивительные приключения: кто-то срочно добирался домой из вожделенного отпуска, пытаясь проскочить через те страны, которые еще не закрылись; кто-то осваивал учебу и преподавание на удаленке; кто-то перепрофилировал бизнес… И да, были те, кому не повезло с этим справиться.

4. Глава витебского избиркома подтвердил фальсификацию протоколов в пользу Лукашенко после появления скандального аудио

Некоторые полагают, что они вечны.

ФОТО: Nikolai Petrov/AP

Фальсификация результатов выборов в Беларуси не просто преодолела новостной порог в Эстонии, а определяла новостную повестку. Эта новость о том, как городская администрация заставляла менять на участках итоги голосования, - лишь одна из многих. Когда люди возмутились, почему их руками «надо делать это дерьмо», чиновник заявил, что уважает их мнение, но «сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность». Последствия такого отношения страна расхлебывает до сих пор.

5. Число жертв тяжелой аварии на Лаагна-теэ выросло: водитель Ford скончался в больнице

Иса Халилов искалечил жизнь не только себе.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Трагическая авария на Лаагна-теэ потрясла нас, как всегда ранит человеческая глупость и безответственность, приводящая к таким последствиям. После скоростного заезда Халилова и Калашникова в «канаве» стали чаще попадаться полицейские патрули и камеры измерения скорости, но ушедших уже не вернешь, а нарушителей скоростного режима на Лаагна не останавливают ни штрафы (сколько писем от таких возмущенных оштрафованных приходило в редакцию!), ни горькие новости с наших дорог. Во сколько суд оценит двух погибших и четверых пострадавших в этой аварии, мы узнаем в следующем году. Суд должен начаться в феврале.

6. Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов приговорен к восьми годам лишения свободы.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

А вот еще один виновник громкого ДТП, актер Михаил Ефремов своего приговора уже дождался. Еще в марте он был со спектаклем в Таллинне, а в начале июня в состоянии опьянения протаранил на большой скорости фургон, водитель которого скончался. Актер, известный своими оппозиционными выступлениями, был подвергнут настоящей травле, процесс его защиты был превращен в фарс, но все эти метания и даже временами отрицание вины не помогли знаменитости избежать наказания.

7. Не трогать! Жителей Эстонии предупреждают о смертельной опасности

Удивительная нечисть на пляже.

ФОТО: Эдуард Ноормяги

Ядовитый корнеплод, выброшенный на берег Чудского озера, изрядно разнообразил наши трудовые будни и взбудоражил наших читателей. Нет, он, конечно, выглядит, как нечто совершенно инопланетное, но мы все равно никогда не поймем, почему вы это читаете столь неистово.

8. Развлекавшиеся в Финском заливе эстонцы столкнулись с российской подводной лодкой

Всякое встречается на Балтике.

ФОТО: TASS / Scanpix

Чего только не встретишь в наших водоемах… На Чудском – диковинные корнеплоды, а в Финском заливе так и вовсе шастают российские подводные лодки. Коим, впрочем, эстонские капитаны бывают даже рады: «Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь», - сказал капитан эстонской яхты, добавив, что подводная лодка шла в Санкт-Петербург.

9. Государство вводит существенные ограничения на передвижения в общественном пространстве

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter

Мартовские ограничения так или иначе не могли не интересовать жителей страны. С тех пор мы даже как-то научились с ними жить и привыкли к тому, что они постоянно меняются. Впоследствии власти признали, что весенние ограничения были слишком жесткими, тем больнее оказались последствия осенней мягкости и решений, отложенных на потом.

10. События на Лаагна-теэ развивались стремительно

Последствия аварии на Лаагна-теэ.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Присланное в редакцию видео читателя, заснявшего процесс гонки по Лаагна-теэ, завершившейся смертельной аварией, привлекло внимание в том числе и следователей. Просто оцените еще раз скорость и ее последствия, проиграйте эту ситуацию в голове, подумайте о том, что в начале видео все эти люди еще живы и здоровы. Может, тогда в следующем году нам придется публиковать меньше дурных новостей.

11. Читать всем: врачи сделали важное обращение к народу Эстонии

Врачи Северо-Эстонской региональной больницы готовятся принять пациента.

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Мартовский призыв врачей Северо-Эстонской региональной больницы оставаться дома не остался без внимания и к нему прислушались. В этом году мы совершили немало подвигов, осталось совершить еще один и дотерпеть до того, как всех нас вакцинируют.  

12. Поножовщина в Ласнамяэ: один пострадавший умер в больнице

Стычка в баре кончилась плачевно.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Убийство на Ляэнемере-теэ тоже всколыхнуло наших читателей. В баре завязался конфликт между незнакомыми людьми, в ход был пущен нож, оборвалась жизнь молодого человека. Трое были объявлены в розыск. Один из убийц ранее был судим за убийство и вышел досрочно, хотя прокуратура и тюрьма предупреждали, что он может представлять опасность для общества. По УДО вышел и второй участник этого конфликта. Имел судимость и третий. Суд еще впереди, а пока есть время подумать, все ли в порядке с нашей системой охраны правопорядка.

13. Едете на машине за границу? С сегодняшнего дня вступают в силу важные изменения

С пересечением границы в этом году как-то все совсем ненадежно.

ФОТО: Kristjan Teedema

Очень-очень важная новость. Непременно прочитайте ее еще раз, если вдруг еще не успели. Мы очень-очень боролись в этом году с кликбейтом, но так и не искоренили его до конца.

14. Правительство одобрило распоряжение о новых ограничениях для всей Эстонии и Ида-Вирумаа

Причина эпидемии в Ида-Вирумаа найдена: там неправильно носят маски!

ФОТО: Интернет

Многострадальному региону под конец года досталось больше всех – и коронавируса, и ограничений, и внимания. Особо одаренные принялись искать корень зла в национальном менталитете, неинформированности и тлетворном влиянии сами знаете кого, благополучно забыв про плотность населения, структуру рынка труда, близость границы и предыдущие очаги эпидемии, никак ни с менталитетом не связанные. Пусть это останется на их совести. Мы желаем Ида-Вирумаа поскорее оправиться от этого кризиса и ждем оттуда хороших новостей.

15. В Эстонии объявлено чрезвычайное положение

Правительство объявило в Эстонии чрезвычайное положение 12 марта поздно вечером.

ФОТО: Konstantin Sednev

Даже удивительно, но новость о введении чрезвычайного положения у нас оказалась только во втором десятке, хотя все мы помним, с каким нетерпением после введения ЧС в соседней Латвии ждали, когда же премьер-министр, наконец, решится последовать ее примеру. Новость пришла ближе к полуночи, когда теоретически у всех русских редакций уже закончен рабочий день. Но, кажется, в те времена он у нас, в принципе, не заканчивался. Да, все мы тогда оценили скорость принятия решений…

16. Посадите рядом с огурцами одно популярное растение, и будет вам счастье!

Кризис многих заставил заняться "приусадебным хозяйством". Если усадьба, конечно, есть.

ФОТО: Urmas Luik/Postimees

Признавайтесь, вы тоже засадили все этим счастьем? Да, разумеется, овощные культуры и прочие цветики-цветочки у меня в садочке – одна из форм эскапизма в наше непростое время. Сохранить психическое здоровье в условиях затяжного кризиса – та еще задачка, а садоводство отлично снимает стресс, поэтому непременно продолжайте сажать огурцы и все прочее и в следующем году!

17. Карийна Касьяненко: Эти гребаные русские

Карийна Касьяненко заставила читателей кипеть.

ФОТО: Erakogu

Мнения редко попадают в число самых читаемых, но это исключение. Проблема ксенофобии стара как мир и, когда о ней рассказывают с юношеской искренностью и непосредственностью, это, конечно, будит эмоции. Есть, правда, ощущение, что некоторые не читали дальше заголовка, в связи с чем смысл статьи от них ускользнул.

18. Теперь официально: в Эстонии вводят дополнительные ограничения

Танелю Кийку не раз в этом году приходилось мелькать в кадре.

ФОТО: Sander Ilvest

Нет, это не у нас на портале День сурка, это в стране такое происходит вот уже три четверти года. И есть смутное подозрение, что и год нам покорится. И нам нечего к этому добавить, кроме того, что, согласно народной мудрости, терпенье и труд все перетрут.

19. Люди негодуют: на пенсионном счету либо минус, либо ноль. Где деньги?

Мало что способно возбудить так, как внезапно исчезающие деньги.

ФОТО: Arvo Meeks

Куда уходят деньги – вопрос вечный и особенно животрепещущий, когда они уходят неожиданно. Мартовский технический сбой в банке, когда пользователи обнаружили на своих счетах либо круглые нули, либо вовсе отрицательные величины, потрясли наших читателей ненамного меньше, чем опасный вирус. К счастью, ситуация быстро разрешилась и сейчас мы и не вспоминаем об этом курьезе.

20. Запрет на полеты из Эстонии: больше нет прямого сообщения с популярной страной

Таллиннский аэропорт в этом году был необычно пустым.

ФОТО: Eero Vabamägi

Мы уже говорили о том, как мы боролись с кликбейтом? Да, мы боролись… А вот с авиасообщением у нас и сейчас как-то не очень. Но говорят, что к лету все наладится, а пока мы еще не улетели на Мальдивы, Сейшелы и (хотя бы) прочие Канары, нам остается достойно встретить Новый год и доходчиво объяснить Деду Морозу, что в прошлый раз он нас как-то неправильно понял.

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