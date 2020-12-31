Итоги года ⟩ Да, вы действительно все это читали!

В этом году читателей Rus.Postimees интересовал не только коронавирус, но и совершенно неожиданные вещи – от смертельно опасного корнеплода до растения, которое почему-то приносит счастье, если посадить его рядом с огурцом.
На первом месте по популярности в нашем ежегодном топе оказались массовые протесты в Беларуси и Батька с автоматом – такое вот глубокое взаимное доверие между народом и властью установилось в стране после незаконных президентских выборов. Массовые репрессии в стране не прекратились до сих пор, протесты тоже. Марш народного трибунала хоть и привлекает по сравнению с августом меньше внимания за рубежом, но не оставляет Лукашенко надежды на то, что произошедшее будет забыто.
Вы еще помните, как в марте коронавирус диагностировали у 200+ человек за сутки, и это казалось много? Какие слухи гуляли тогда, как опасались, что военные вот-вот перекроют дороги в Таллинн, как на Сааремаа очередь из желающих протестироваться растянулась на несколько суток… Опасности было меньше, страхов и неизвестности больше, чем сейчас.
3. Новая реальность. Все самое важное, что жители Эстонии должны знать о чрезвычайном положении и коронавирусе
Все мы учились жить в условиях ограничений. И за каждым из них стоят истории людей, которым пришлось пережить удивительные приключения: кто-то срочно добирался домой из вожделенного отпуска, пытаясь проскочить через те страны, которые еще не закрылись; кто-то осваивал учебу и преподавание на удаленке; кто-то перепрофилировал бизнес… И да, были те, кому не повезло с этим справиться.
4. Глава витебского избиркома подтвердил фальсификацию протоколов в пользу Лукашенко после появления скандального аудио
Фальсификация результатов выборов в Беларуси не просто преодолела новостной порог в Эстонии, а определяла новостную повестку. Эта новость о том, как городская администрация заставляла менять на участках итоги голосования, - лишь одна из многих. Когда люди возмутились, почему их руками «надо делать это дерьмо», чиновник заявил, что уважает их мнение, но «сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность». Последствия такого отношения страна расхлебывает до сих пор.
Трагическая авария на Лаагна-теэ потрясла нас, как всегда ранит человеческая глупость и безответственность, приводящая к таким последствиям. После скоростного заезда Халилова и Калашникова в «канаве» стали чаще попадаться полицейские патрули и камеры измерения скорости, но ушедших уже не вернешь, а нарушителей скоростного режима на Лаагна не останавливают ни штрафы (сколько писем от таких возмущенных оштрафованных приходило в редакцию!), ни горькие новости с наших дорог. Во сколько суд оценит двух погибших и четверых пострадавших в этой аварии, мы узнаем в следующем году. Суд должен начаться в феврале.
А вот еще один виновник громкого ДТП, актер Михаил Ефремов своего приговора уже дождался. Еще в марте он был со спектаклем в Таллинне, а в начале июня в состоянии опьянения протаранил на большой скорости фургон, водитель которого скончался. Актер, известный своими оппозиционными выступлениями, был подвергнут настоящей травле, процесс его защиты был превращен в фарс, но все эти метания и даже временами отрицание вины не помогли знаменитости избежать наказания.
Ядовитый корнеплод, выброшенный на берег Чудского озера, изрядно разнообразил наши трудовые будни и взбудоражил наших читателей. Нет, он, конечно, выглядит, как нечто совершенно инопланетное, но мы все равно никогда не поймем, почему вы это читаете столь неистово.
Чего только не встретишь в наших водоемах… На Чудском – диковинные корнеплоды, а в Финском заливе так и вовсе шастают российские подводные лодки. Коим, впрочем, эстонские капитаны бывают даже рады: «Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь», - сказал капитан эстонской яхты, добавив, что подводная лодка шла в Санкт-Петербург.
Мартовские ограничения так или иначе не могли не интересовать жителей страны. С тех пор мы даже как-то научились с ними жить и привыкли к тому, что они постоянно меняются. Впоследствии власти признали, что весенние ограничения были слишком жесткими, тем больнее оказались последствия осенней мягкости и решений, отложенных на потом.
Присланное в редакцию видео читателя, заснявшего процесс гонки по Лаагна-теэ, завершившейся смертельной аварией, привлекло внимание в том числе и следователей. Просто оцените еще раз скорость и ее последствия, проиграйте эту ситуацию в голове, подумайте о том, что в начале видео все эти люди еще живы и здоровы. Может, тогда в следующем году нам придется публиковать меньше дурных новостей.
Мартовский призыв врачей Северо-Эстонской региональной больницы оставаться дома не остался без внимания и к нему прислушались. В этом году мы совершили немало подвигов, осталось совершить еще один и дотерпеть до того, как всех нас вакцинируют.
Убийство на Ляэнемере-теэ тоже всколыхнуло наших читателей. В баре завязался конфликт между незнакомыми людьми, в ход был пущен нож, оборвалась жизнь молодого человека. Трое были объявлены в розыск. Один из убийц ранее был судим за убийство и вышел досрочно, хотя прокуратура и тюрьма предупреждали, что он может представлять опасность для общества. По УДО вышел и второй участник этого конфликта. Имел судимость и третий. Суд еще впереди, а пока есть время подумать, все ли в порядке с нашей системой охраны правопорядка.
Очень-очень важная новость. Непременно прочитайте ее еще раз, если вдруг еще не успели. Мы очень-очень боролись в этом году с кликбейтом, но так и не искоренили его до конца.
Многострадальному региону под конец года досталось больше всех – и коронавируса, и ограничений, и внимания. Особо одаренные принялись искать корень зла в национальном менталитете, неинформированности и тлетворном влиянии сами знаете кого, благополучно забыв про плотность населения, структуру рынка труда, близость границы и предыдущие очаги эпидемии, никак ни с менталитетом не связанные. Пусть это останется на их совести. Мы желаем Ида-Вирумаа поскорее оправиться от этого кризиса и ждем оттуда хороших новостей.
Даже удивительно, но новость о введении чрезвычайного положения у нас оказалась только во втором десятке, хотя все мы помним, с каким нетерпением после введения ЧС в соседней Латвии ждали, когда же премьер-министр, наконец, решится последовать ее примеру. Новость пришла ближе к полуночи, когда теоретически у всех русских редакций уже закончен рабочий день. Но, кажется, в те времена он у нас, в принципе, не заканчивался. Да, все мы тогда оценили скорость принятия решений…
Признавайтесь, вы тоже засадили все этим счастьем? Да, разумеется, овощные культуры и прочие цветики-цветочки у меня в садочке – одна из форм эскапизма в наше непростое время. Сохранить психическое здоровье в условиях затяжного кризиса – та еще задачка, а садоводство отлично снимает стресс, поэтому непременно продолжайте сажать огурцы и все прочее и в следующем году!
Мнения редко попадают в число самых читаемых, но это исключение. Проблема ксенофобии стара как мир и, когда о ней рассказывают с юношеской искренностью и непосредственностью, это, конечно, будит эмоции. Есть, правда, ощущение, что некоторые не читали дальше заголовка, в связи с чем смысл статьи от них ускользнул.
Нет, это не у нас на портале День сурка, это в стране такое происходит вот уже три четверти года. И есть смутное подозрение, что и год нам покорится. И нам нечего к этому добавить, кроме того, что, согласно народной мудрости, терпенье и труд все перетрут.
Куда уходят деньги – вопрос вечный и особенно животрепещущий, когда они уходят неожиданно. Мартовский технический сбой в банке, когда пользователи обнаружили на своих счетах либо круглые нули, либо вовсе отрицательные величины, потрясли наших читателей ненамного меньше, чем опасный вирус. К счастью, ситуация быстро разрешилась и сейчас мы и не вспоминаем об этом курьезе.
Мы уже говорили о том, как мы боролись с кликбейтом? Да, мы боролись… А вот с авиасообщением у нас и сейчас как-то не очень. Но говорят, что к лету все наладится, а пока мы еще не улетели на Мальдивы, Сейшелы и (хотя бы) прочие Канары, нам остается достойно встретить Новый год и доходчиво объяснить Деду Морозу, что в прошлый раз он нас как-то неправильно понял.
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