Итоги года ⟩ Да, вы действительно все это читали!

Причина эпидемии в Ида-Вирумаа найдена: там неправильно носят маски! ФОТО: Интернет

Многострадальному региону под конец года досталось больше всех – и коронавируса, и ограничений, и внимания. Особо одаренные принялись искать корень зла в национальном менталитете, неинформированности и тлетворном влиянии сами знаете кого, благополучно забыв про плотность населения, структуру рынка труда, близость границы и предыдущие очаги эпидемии, никак ни с менталитетом не связанные. Пусть это останется на их совести. Мы желаем Ида-Вирумаа поскорее оправиться от этого кризиса и ждем оттуда хороших новостей.

Правительство объявило в Эстонии чрезвычайное положение 12 марта поздно вечером. ФОТО: Konstantin Sednev

Даже удивительно, но новость о введении чрезвычайного положения у нас оказалась только во втором десятке, хотя все мы помним, с каким нетерпением после введения ЧС в соседней Латвии ждали, когда же премьер-министр, наконец, решится последовать ее примеру. Новость пришла ближе к полуночи, когда теоретически у всех русских редакций уже закончен рабочий день. Но, кажется, в те времена он у нас, в принципе, не заканчивался. Да, все мы тогда оценили скорость принятия решений…

Кризис многих заставил заняться "приусадебным хозяйством". Если усадьба, конечно, есть. ФОТО: Urmas Luik/Postimees

Признавайтесь, вы тоже засадили все этим счастьем? Да, разумеется, овощные культуры и прочие цветики-цветочки у меня в садочке – одна из форм эскапизма в наше непростое время. Сохранить психическое здоровье в условиях затяжного кризиса – та еще задачка, а садоводство отлично снимает стресс, поэтому непременно продолжайте сажать огурцы и все прочее и в следующем году!

Карийна Касьяненко заставила читателей кипеть. ФОТО: Erakogu

Мнения редко попадают в число самых читаемых, но это исключение. Проблема ксенофобии стара как мир и, когда о ней рассказывают с юношеской искренностью и непосредственностью, это, конечно, будит эмоции. Есть, правда, ощущение, что некоторые не читали дальше заголовка, в связи с чем смысл статьи от них ускользнул.

Танелю Кийку не раз в этом году приходилось мелькать в кадре. ФОТО: Sander Ilvest

Нет, это не у нас на портале День сурка, это в стране такое происходит вот уже три четверти года. И есть смутное подозрение, что и год нам покорится. И нам нечего к этому добавить, кроме того, что, согласно народной мудрости, терпенье и труд все перетрут.

Мало что способно возбудить так, как внезапно исчезающие деньги. ФОТО: Arvo Meeks

Куда уходят деньги – вопрос вечный и особенно животрепещущий, когда они уходят неожиданно. Мартовский технический сбой в банке, когда пользователи обнаружили на своих счетах либо круглые нули, либо вовсе отрицательные величины, потрясли наших читателей ненамного меньше, чем опасный вирус. К счастью, ситуация быстро разрешилась и сейчас мы и не вспоминаем об этом курьезе.

Таллиннский аэропорт в этом году был необычно пустым. ФОТО: Eero Vabamägi

Мы уже говорили о том, как мы боролись с кликбейтом? Да, мы боролись… А вот с авиасообщением у нас и сейчас как-то не очень. Но говорят, что к лету все наладится, а пока мы еще не улетели на Мальдивы, Сейшелы и (хотя бы) прочие Канары, нам остается достойно встретить Новый год и доходчиво объяснить Деду Морозу, что в прошлый раз он нас как-то неправильно понял.