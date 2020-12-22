Вт, 22.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
1 мин для прочтения

В Литве за сутки скончались 54 человека с коронавирусом

Тестирование на коронавирус в Литве.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1871 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 54 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

Это самое высокое число смертей с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 3019 заболевших. 

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 116 358 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 60 514 человек, 54 197 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1093 человека, по иным причинам умерло 554 зараженных.

За минувшие сутки было взято 8377 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 524 304.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back