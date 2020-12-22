Вт, 22.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария
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Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария

Сегодня, 22 декабря, после полудня на 90-м километре шоссе Таллинн-Тарту в Мяэкюла (Ярвамаа) произошла авария. По первоначальным данным, столкнулись BMW и Volkswagen, передает Järva Teataja.

В настоящий момент спасатели вырезают из BMW людей.

В Мяэкюла есть большой перекресток, где пересекаются шоссе Таллинн-Тарту и дорога Коэру-Мяэкюла. Оба автомобиля двигались по главной дороге, то есть по шоссе Таллинн-Тарту. По первоначальным данным, авария могла произойти в тот момент, когда желавшему повернуть в сторону Коэру автомобилю BMW въехал в бок Volkswagen.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла подтвердила, что сегодня в 13:52 центр тревоги получил сообщение, что в Мяэкюла столкнулись автомобили. «По первоначальным данным, пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются», - добавила она.

В результате аварии на месте образовалась большая пробка. Полицейские регулируют движение.

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