Праздничные дни в многоквартирном доме: соблюдаем правила

Собственников квартир предупреждает член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди.

Избавьтесь от мигающих и поющих украшений на балконе

Если вам очень нравятся украшения балкона, которые не только светятся и мигают, но еще и издают звуки, то некоторые соседи могут и не разделять ваши пристрастия.

Не советуем их использовать. Между прочим, члены квартирного товарищества могут договориться, как украсить фасад дома: полученный результат может получиться гораздо красивее, чем разномастно украшенные балконы.

Не перегружайте электрическую систему

Постоянно включенные плиты и духовки, а также прочая бытовая техника и технические устройства могут оказаться фатальными для электропроводки. Так, некоторые страшные пожары возникали из-за провода холодильника или оставленной включенной зарядкой телефона. Позаботьтесь, чтобы электрическая система была в порядке, и не перегружайте ее!

Будьте осторожны с живым огнем

Топите печи и камины только в соответствии с требованиями пожарной безопасности и будьте осторожны со свечами: убедитесь, что они установлены в безопасном месте, и ни в коем случае не засыпайте и не уходите из дома, если свечи все еще горят.

Считайтесь с соседями

В многоквартирном доме, где люди считаются друг с другом, жить гораздо приятнее и безопаснее. В многоквартирном доме нет места для шумных вечеринок, так что не терроризируйте своих соседей громкой музыкой или шумом. Считайтесь с соседями не только по праздникам, но и в будние дни: паркуйте машину так, чтобы другие могли выехать или въехать, не оставляйте ненужные вещи на лестничной клетке и закрывайте окна и двери. Как рекомендуется во время пандемии, сократите контакты, отложите вечеринки с гостями, а соседей вы сможете посетить позже, когда будет ясно, что опасность миновала.

Не забывайте о чистоте

Чистота играет важную роль в каждом доме - кто хотел бы ходить по замусоренному подъезду или, извините, по загаженному двору? Убедитесь, что ваши мусорные ящики или мусорный домик надежно закрыты.

Держите квартиру в тепле

Если вы планируете уехать на праздники на дачу, не отключайте в квартире отопление. Температура в квартире должна оставаться разумной. В неотапливаемой квартире могут лопнуть водопроводные трубы, а это может нанести большой ущерб всему дому.

Фейерверк запускайте по правилам