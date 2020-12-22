Вт, 22.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Вместо того, чтобы тратить тысячи евро на салют, Тарту пустит деньги на благотворительность
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Вместо того, чтобы тратить тысячи евро на салют, Тарту пустит деньги на благотворительность

Встреча 2020 года сопровождалась в Тарту красочным салютом на берегу реки Эмайыги

ФОТО: Sille Annuk

Исходя из рекомендаций Департамента здоровья и местного Спасательного центра, администрация города Тарту решила отменить проведение новогоднего салюта. 

Новогодний салют всегда собирает огромное количество народа в центре Тарту. Однако сейчас следует избегать большого скопления людей, сообщила пресс-служба города. Мэрия Тарту советует провести праздники в близком семейном кругу.

Деньги, которые не были потрачены на салют, город передаст Продуктовому банку для раздачи продовольственной помощи уязвимым слоям населения. Речь идет о почти 4500 евро, которые были выделены из бюджета города на проведение салюта.

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