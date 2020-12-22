Вместо того, чтобы тратить тысячи евро на салют, Тарту пустит деньги на благотворительность

Исходя из рекомендаций Департамента здоровья и местного Спасательного центра, администрация города Тарту решила отменить проведение новогоднего салюта.
Новогодний салют всегда собирает огромное количество народа в центре Тарту. Однако сейчас следует избегать большого скопления людей, сообщила пресс-служба города. Мэрия Тарту советует провести праздники в близком семейном кругу.
Деньги, которые не были потрачены на салют, город передаст Продуктовому банку для раздачи продовольственной помощи уязвимым слоям населения. Речь идет о почти 4500 евро, которые были выделены из бюджета города на проведение салюта.