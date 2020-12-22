Медицинская помощь в праздничные дни в Таллинне: куда обращаться, если стало плохо?

В период праздников в столице продолжится оказание неотложной медицинской помощи.
«Рождество и Новый год – радостные события, однако проблемы со здоровьем могут неожиданно возникнуть и во время праздников, в результате чего человеку может потребоваться медицинская помощь. В период Рождества и Нового года будут работать дежурная клиника и аптека, справочный телефон семейных врачей, а детям при необходимости можно будет вызвать бригаду врачей на дом, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – Желаю всем горожанам спокойных праздников и крепкого здоровья. Давайте беречь себя и других!»
Таллиннская скорая помощь обслуживает пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Телефон вызова: 112.
Ребенку в возрасте до восьми лет по выходным можно вызвать медицинскую бригаду на дом. В рамках сотрудничества Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи осуществляются визиты на дом к детям возрасте до восьми лет (с пятницы по воскресенье с 14:00 до 20:00). Для вызова врача на дом нужно позвонить на телефон диспетчера Таллиннской скорой помощи по номеру 697 1145 (звонки принимаются с 12:00 до 20:00).
Справочный телефон семейных врачей 1220 или 634 6630 работает круглосуточно, в том числе по выходным и в государственные праздники. Семейные врачи принимают на основании обычного графика работы.
В дежурной клинике по адресу Пярнуское шоссе, 48a прием пациентов ведется 24, 25, 26 и 31 декабря, в также 1 и 2 января с 12:00 до 16:00. Ежедневно работает круглосуточный телефон +372 5911 0909.
Экспресс-клиники Confido открыты в торговых центрах Nautica и Lasnamäe Centrum по следующему графику (см. также kiirkliinik.ee):
- В ТЦ Nautica: 24, 25, 26 и 31 декабря 10.00–20.00 и 1 января 12.00–21.00,
- В ТЦ Lasnamäe Centrum: 24 декабря 09.00–20.00, 25 и 26 декабря 10.00–20.00, 31 декабря 09.00–21.00 и 1 января 12.00–21.00.
Таллиннская стоматологическая поликлиника (Тоомпуйестеэ, 4b) ведет прием пациентов по следующему графику (регистрация по телефону 1920):
23 декабря (08:00−18:00) все стоматологические услуги,
24–27 декабря (09:00-14:00) неотложная помощь,
28–30 декабря (08:00-20:00) все стоматологические услуги,
31 декабря (08:00-18:00) все стоматологические услуги,
1 января (10:00-14:00), 2 января (09:00−15:00), 3 января (09:00−14:00) неотложная помощь.
Аптеки по адресу Тынисмяги, 5 и Викерласе, 19 каждый день открыты в ночное время 20.00–08.00, а в дни государственных и национальных праздников - круглосуточно.