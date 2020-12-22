Медицинская помощь во время праздников в Таллинне: куда обращаться, если стало плохо?

Таллиннская скорая помощь обслуживает пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Телефон вызова — 112.

Справочный телефон семейных врачей 1220 или 634 6630 работает круглосуточно, в том числе по выходным и в государственные праздники. Семейные врачи принимают на основании обычного графика работы.

В дежурной клинике по адресу Пярнуское шоссе, 48a прием пациентов ведется 31 декабря, 1 и 2 января с 12:00 до 16:00. Ежедневно работает круглосуточный телефон +372 5911 0909.

Экспресс-клиники Confido открыты в торговых центрах Nautica и Lasnamäe Centrum по следующему графику: в Nautica 31 декабря 10:00–20:00 и 1 января 12:00–21:00, а в Lasnamäe Centrum 31 декабря 09:00–21:00 и 1 января 12:00–21:00.

Таллиннская стоматологическая поликлиника (Тоомпуйестеэ, 4b) ведет прием пациентов по следующему графику: 31 декабря (08:00-18:00) все стоматологические услуги, 1 января (10:00-14:00), 2 января (09:00−15:00), 3 января (09:00−14:00) неотложная помощь.

Аптеки по адресу Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19 каждый день открыты в ночное время 20:00–08:00, а в дни государственных и национальных праздников — круглосуточно.