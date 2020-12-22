Прогноз руководителей больниц: к началу года медучреждения будут в очень тяжелом положении

Руководители крупнейших больниц Эстонии не верят, что во время праздников люди смогут соблюдать дистанцию, поэтому в начале нового года следует ожидать трудности с плановым лечением, пишет Rus.ERR.
По словам председателя правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агриса Пеэду, научные расчеты в отношении числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, оказались очень точными.
«Если продолжится так, что ежедневно в больницы будут поступать по 40 пациентов, то к Новому году их будет 500. Учитывая все это, у меня нет сомнений, что в начале года у нас в больницах будет 500 пациентов с Covid», - пояснил Пеэду, добавив, что в этом случае в начале года больницы будут находиться в очень тяжелом положении, а правительству придется ввести дополнительные ограничения, ведь обходных путей больше нет.
Он добавил, что заболеваемость среди медицинского персонала вызывает беспокойство, а также существенно влияет на работу больницы, в результате чего остальным сотрудникам приходится работать сверхурочно: в настоящий момент у 43 сотрудников PERH положительный тест на коронавирус и еще 77 человек находятся в карантине.
Подробнее читайте в статье Rus.ERR.