Вт, 22.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Прогноз руководителей больниц: к началу года медучреждения будут в очень тяжелом положении
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Прогноз руководителей больниц: к началу года медучреждения будут в очень тяжелом положении

Агрис Пеэду.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Руководители крупнейших больниц Эстонии не верят, что во время праздников люди смогут соблюдать дистанцию, поэтому в начале нового года следует ожидать трудности с плановым лечением, пишет Rus.ERR.

По словам председателя правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Агриса Пеэду, научные расчеты в отношении числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, оказались очень точными.

«Если продолжится так, что ежедневно в больницы будут поступать по 40 пациентов, то к Новому году их будет 500. Учитывая все это, у меня нет сомнений, что в начале года у нас в больницах будет 500 пациентов с Covid», - пояснил Пеэду, добавив, что в этом случае в начале года больницы будут находиться в очень тяжелом положении, а правительству придется ввести дополнительные ограничения, ведь обходных путей больше нет.

Он добавил, что заболеваемость среди медицинского персонала вызывает беспокойство, а также существенно влияет на работу больницы, в результате чего остальным сотрудникам приходится работать сверхурочно: в настоящий момент у 43 сотрудников PERH положительный тест на коронавирус и еще 77 человек находятся в карантине.

Подробнее читайте в статье Rus.ERR.

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