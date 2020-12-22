Католические монахини продавали политикам и священнослужителям секс с детьми-сиротами

Социальный суд Дармштадта постановил выплатить компенсацию 63-летнему мужчине, который дал показания о жестоких изнасилованиях, которые ему пришлось пережить в юном возрасте в городе Шпайер. По мнению суда, мужчина подвергался почти постоянным домогательствам, сообщает The Times.

Суд вынес решение в июне, но это дело дошло до общественности только после того, как Карл-Хайнц Виземанн, нынешний епископ Шпайера, назвал имя высокопоставленного священнослужителя, причастного к насилию над ребенком. Занимавший в то время пост генерального викария епархии Шпайера и главного церковного судьи Рудольф Мотценбеккер, который умер в 1998 году, якобы тоже был частью этой сутенерской сети.

Один из бывших воспитанников детского приюта, который курировали «Нидербронские сестры», рассказал изданию Süddeutsche Zeitung про издевательства, которым подвергался в детстве. 63-летний Андреас Кайль (имя изменено) до сих пор имеет серьезные физические и психические проблемы со здоровьем. Психиатр уверен, что они связаны с событиями, которые потерпевшему пришлось пережить в детстве.

Андреас Кайль попал в детский приют на улице Ангелов в городе Шпайере в 1963 году — ему было пять лет. Он рассказал, что прожил там до 1972 года и за это время не раз подвергался сексуальному насилию. Чаще всего его применял как раз Рудольф Мотценбеккер.

«Там была комната, где монахини предлагали мужчинам напитки и еду, а в другом углу насиловали детей, - рассказал пострадавший в детстве мужчина. - Монахини зарабатывали деньги. Участвовавшие в этом мужчины делали щедрые пожертвования».

В случае сопротивления, монахини били детей палками. Многие жертвы насилия, в том числе и Кайль, пытались покончить жизнь самоубийством. По его словам, в 1970-м году он пришел в полицию и всё рассказал, но ему не поверили.

Детский дом в Шпейере был закрыт в 2000 году. Церковь выплатила 15 000 евро компенсации и еще 10 000 евро за психиатрическое консультирование Кайля, страдающему посттравматическим стрессовым расстройством. Также по решению суда ему была назначена пенсия по закону о выплате компенсации жертвам преступлений.

Не только Кайль выдвинул обвинения в адрес Мотценбеккера. В 2014 и 2018 годах в епископство Шпайера обратились еще несколько мужчин. Они заявили, что в юности тоже стали жертвой насилия со стороны прелата. Один рассказал, что это происходило после исповеди в своей жилой комнате, а второй — после частных занятий латинским языком.

О насилии рассказали и другие экс-воспитанники детского приюта на улице Ангелов. Они отметили, что жертвой священника стала одна девочка, в то время как ее братья и сестры страдали от избиений со стороны монахинь ордена. Епископство не сомневается, что бывшие воспитанники говорят правду. Епископ Карл-Хайнц Виземан верит, что Мотценбеккер действительно насиловал детей.

При этом епархия надеется, что орден будет содействовать расследованию. «Нидербронские сестры» отметили, что уже создали специальную комиссию. Она займется не только приютом в Шпайере — на похожее обращение жаловались и воспитанники бывшего приюта «Гензель и Гретель» в коммуне Обераммергау. Там насилие над детьми происходило в 1960-е и 1970-е годы.