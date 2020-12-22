Галерея ⟩ Елка в каждой комнате и винтажная мебель: сказочное Рождество в шведском доме

В преддверии лютеранского Рождества отправляемся в Швецию: авторы блога Pufikhomes пригласили нас в гости в старинный деревянный дом.
В мае этого года покупатели недвижимости из Швеции увидели это изумительное предложение: деревянный дом 1929 года постройки, в хорошем состоянии, с оригинальными окнами, дверями и полом. Кроме того, там есть застекленная веранда, изразцовая печь, теплица и оранжерея. Конечно, они не могли отказаться от такого шанса и Рождество 2020 года встречают уже здесь.
Белоснежный интерьер в каждой комнате дополняет елка или еловые ветви, которые играют роль цветовых акцентов и дарят чудесный аромат. Любимый предмет мебели в доме — выкрашенный в белый цвет шкаф XIX века в столовой. Хозяева говорят, что никогда от него не избавятся. Этот буфет, а также другая винтажная мебель создают в доме удивительную сказочную атмосферу, как будто вы перенеслись на 70-80 лет назад. Изысканно, уютно и с уважением к наследию прошлого!
Между прочим, похожие шведские стулья регулярно продаются в сети магазинов Sõbralt sõbrale.
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