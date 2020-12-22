Таллинн продлил действие льгот для арендаторов принадлежащих городу бизнес-площадей

Таллиннская горуправа продлила срок действия льгот на аренду городских коммерческих площадей в районе Кесклинн до 30 апреля следующего года. Наряду с этим льгота на аренду в объеме до 80% будет доступна и арендаторам бизнес-площадей, расположенных за пределами района Кесклинн.
На 80% снижается ставка арендной платы для арендаторов коммерческих площадей Кесклинна, которые используют их под деятельность общепита, торговли и проведения досуга (искусство, культура и т.п.); арендаторам площадей по адресу ул. Виру, 26 арендная плата понижается на 30%, арендаторам ночного клуба – на 100%. Арендаторы, которые для ведения торговли используют в районе Кесклинн городские сооружения, получат 100% освобождение от арендной платы.
По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, постановление Таллиннской горуправы от 22 октября было изменено и дополнено, что позволяет продлить срок действия льгот на аренду для предпринимателей.
«Выделяемая помощь является государственной поддержкой, направленной на смягчение негативных последствий распространения вируса COVID-19. Упадок туристического сектора этим летом наиболее сильно ударил по предпринимателям Кесклинна, чья деятельность ориентирована главным образом на туристов», - отметил Рийсалу.
Льгота на аренду может быть предоставлена также предпринимателю, который пользуется городским имуществом на основании постановления Таллиннского горсобрания от 13 июня 2013 г. «Порядок передачи городского имущества в пользование» и если коммерческая площадь находится за пределами Кесклинна. Льгота в объеме до 80% может быть применена c 1 января по 30 апреля в отношении арендаторов бизнес-площадей, использующих помещения для деятельности в сфере общественного питания, торговли и развлечений (искусство, культура и т.п.). Льгота предоставляется в случае, если ходатайство об использовании бизнес-площади подано или бизнес-площадь выдана в пользование до 1 сентября 2020 года. Заявление о получении льготы предоставляется арендодателю.
Решение о предоставлении льготы выносит комиссия, в которую входят представители учреждения, принявшего решение о сдаче площади в аренду, Таллиннского департамента городского планирования и финансовой службы Таллиннского стратегического центра. Комиссия оценит соответствие льготы признакам госпомощи. Если льгота является государственной поддержкой, то она будет оформлена соответствующим образом. Предположительно, большую часть соответствующих признакам господдержки льгот можно будет оформить в качестве помощи малой важности. На основании решения комиссии арендодатель составит административный акт или заключит с арендатором приложение к договору. Льготу по аренде городского имущества не дают в случае, если по состоянию на 15 число месяца, когда представляется льгота, у арендатора была задолженность перед городом по аренде или сопутствующим платежам. Счета за аренду выставляются начиная с 16 числа текущего месяца.
Правительство Эстонской Республики также решило продолжить в 2021 году оказание мер поддержки. Цель направленных на сектор туризма кризисных пособий – поддерживать наиболее сильно пострадавшие предприятия по размещению, точки общественного питания в Старом городе Таллинна, туристические фирмы и магазины ручной работы по всей Эстонии.
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