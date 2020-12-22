Фото ⟩ Медики больницы Ида-Вирумаа получили вкусные подарки от волонтеров

Клуб Round Table Estonia решил отвезти нескольким больницам Эстонии почти 20 000 пирожков, а также фрукты и энергетические напитки. Часть подарков во вторник, 22 декабря, прибыла и в Центральную больницу Ида-Вирумаа.
Подарок предусмотрен именно для работников здравоохранения. В Центральной больнице Ида-Вирумаа заверили, что подарки раздадут персоналу больницы и работникам поликлинники.
Руководитель по связям с общественностью Хеймар Куусклер объяснил, что выбор пал на пирожки и энергетические напитки, потому что так сказали сами медики.
«Мы спросили у людей, которые выполняют эту тяжелую работу, и они сказали, что на обед покупают пирожок и Red Bull, им этого не хватает», - сказал он.
До Центральной больницы благотворители побывали уже в Кохтла-Ярве, позже отправятся в Нарву. На следующей неделе акция продолжится в Раквере, Тарту и на Сааремаа.