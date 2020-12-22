Вт, 22.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Медики больницы Ида-Вирумаа получили вкусные подарки от волонтеров
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Фото ⟩ Медики больницы Ида-Вирумаа получили вкусные подарки от волонтеров

Клуб Round Table Estonia решил отвезти нескольким больницам Эстонии почти 20 000 пирожков, а также фрукты и энергетические напитки. Часть подарков во вторник, 22 декабря, прибыла и в Центральную больницу Ида-Вирумаа.

Подарок предусмотрен именно для работников здравоохранения. В Центральной больнице Ида-Вирумаа заверили, что подарки раздадут персоналу больницы и работникам поликлинники.

Руководитель по связям с общественностью Хеймар Куусклер объяснил, что выбор пал на пирожки и энергетические напитки, потому что так сказали сами медики.

«Мы спросили у людей, которые выполняют эту тяжелую работу, и они сказали, что на обед покупают пирожок и Red Bull, им этого не хватает», - сказал он. 

До Центральной больницы благотворители побывали уже в Кохтла-Ярве, позже отправятся в Нарву. На следующей неделе акция продолжится в Раквере, Тарту и на Сааремаа.

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