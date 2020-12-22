Устроил погоню, а потом сбежал: полиция развернула операцию по поимке водителя внедорожника

Сегодня, 22 декабря, около 17 часов полицейский патруль следил за дорожным движением у магазина Selver в Пярну, когда заметил что водитель автомобиля Land Rover совершил неверный поворот, пишет Postimees.
Полицейский пярнуского отделния Эйво Эвертсоо заявил, что патруль решил обратить внимание водителя на ошибку, но водитель Land Rover попытался скрыться от них.
«Водитель внедорожника решил попытаться удрать от полиции, нарушая несколько правил и представляя опасность для других участников дорожного движения», - пояснил Эвертсоо.
Внедорожник проехал по улице Май в направлении центра города, затем свернул на пляж. Погоня продолжилась по набережной вдоль береговой линии в сторону Раекюла. Когда водитель понял, что не сможет уехать от полиции, он вышел из машины и попытался сбежать. Полиция продолжает операцию по поимке водителя.