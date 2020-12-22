Ушел из жизни живописец и график Лев Васильев

На 92-м году жизни скончался живописец и график член Союза художников Эстонии Лев Васильев (20.02.1929–17.12.2020), пишет Rus.ERR.
Лев Васильев родился в 1929 году в Туле, в семье инженера. После окончания Московской средней художественной школы он приехал в Таллинн и учился в 1950-1956 годах в Эстонском государственном художественном институте, получив профессию скульптора. Уже в эти годы он занялся иллюстрированием книг и их оформлением. Затем он в 1966-1970 годах работал преподавателем Московского высшего художественно-промышленного училища, а затем - до 1974 года - Таллиннского педагогического института, увлекаясь одновременно искусством плаката. Он известен как художник и за пределами Эстонии, особенно в Финляндии, где его портрет академика Йормы Миеттинена можно увидеть в собрании галереи "Атенеум".