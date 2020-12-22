Российское государство снизит долю в Первом канале

В документе указано, что в целях повышения финансовой устойчивости АО "Первый канал" будет осуществлен дополнительный выпуск акций и их реализация негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале в размере не менее 34% голосов.

Данным указом "Первый канал" исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

Указ вступает в силу со дня его подписания, уточняется в документе, который датирован 21 декабря.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщили, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности РФ, но дополнительно усилен путём внедрения механизма "золотой акции".

В ведомстве добавили, что новым председателем Совета директоров "Первого канала" стал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

Кому принадлежит

30 сентября стало известно, что ВТБ сократил до нуля долю в капитале "Первого канала", об этом свидетельствовали материалы госбанка. Сделка прошла 23 сентября. В сообщении о существенном факте ВТБ не назван контрагент по сделке.

Контрольный пакет акций "Первого канала" находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Структуры "Национальной медиа группы" контролируют 29%.