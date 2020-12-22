Танель Кийк прокомментировал скандал с увольнением сотрудника Департамента здоровья

Саар сказал в интервью, которое он дал Postimees в понедельник, что составленный правительством план — это в лучшем случае исходное задание по стратегии вакцинации. «Когда я смотрю на то, как в Эстонии планируется вакцинация от коронавируса, я думаю, что это было сделано слишком поздно, и хотя сегодня говорят о том, что есть отличный план, я честно скажу, что это не план», - сказал Саар.

В то же время, министр социальных дел Танель Кийк заявил в телефонном интервью радио Kuku, что план вакцинации существует. «Мы же публично представили его на пресс-конференции, правительство республики одобрило его на прошлой неделе. Работа по подготовке к организации вакцинации и необходимым процедурам велась все лето и всю осень», - сказал Кийк.

«С самого начала нашими желанием и целью было обнародовать план по вакцинации тогда, когда у нас будет достаточно новой информации именно о разработке вакцины, а не, например, среди лета, когда этой информации не было ни у нас, ни на уровне ЕС», - добавил министр.

На вопрос, следует ли относиться к словам Саара предубежденно, Кийк ответил, что слова представителя Департамента здоровья расстраивают. «Это, честно говоря, довольно грустно, потому что он критикует и покрывает клеветой работу своих коллег, работу в сфере Министерства социальных дел. На самом деле сфера здравоохранения Эстонии очень много работала сверхурочно и прилагала серьезные усилия, чтобы сохранить контроль над распространением вируса, одновременно занимаясь подготовкой к вакцинации», - сказал Кийк.

По его словам, уже проведены необходимые тендеры, в Эстонии уже имеются два морозильных устройства для хранения вакцины и появятся и другие.

«Так что в этом контексте все противоположные утверждения и обвинения непонятны. Тут два варианта: это злонамеренное поведение или он не в курсе реальной работы», - заявил Кийк.

Первая партия вакцины от коронавируса составит 9750 доз, что до дальнейшего, по словам Кийка, вопрос в том, достигнет ли Эстония соглашения об увеличении последующих поставок или вакцину и будут поставлять небольшими партиями. Это зависит и от производителя вакцины, на данный момент речь идет о Pfizer-BioNTech.