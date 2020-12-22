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  • Мария Романюк побила продержавшийся 14 лет рекорд Эстонии
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Мария Романюк побила продержавшийся 14 лет рекорд Эстонии

Мария Романюк

ФОТО: Sander Ilvest

Во вторник, 22 декабря, на проходящих в таллиннском бассейне "Калев" соревнованиях по плаванию Мария Романюк побила продержавшийся 14 лет национальный рекорд на дистанции в 400 метров комплексным плаванием, пишет Rus.ERR.

Рекордное время 24-летней Романюк - 4,48,52. Предыдущий эстонский рекорд 4,48,88 был установлен в 2006 году Натальей Хиссамутдиновой.

Рекорд в соревнованиях среди молодежи и юниоров Эстонии установила 13-летняя Энели Ефимова, победившая в заплыве на 50 м брассом, рекордное время составило 30,68. Предыдущий рекорд 30,87 также был установлен Ефимовой в ноябре этого года.

Юниорский рекорд установила 16-летняя Мариангела Бойчук, показав время 27,09 в заплыве на 50 м баттерфляем.

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