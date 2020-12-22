Мария Романюк побила продержавшийся 14 лет рекорд Эстонии

Во вторник, 22 декабря, на проходящих в таллиннском бассейне "Калев" соревнованиях по плаванию Мария Романюк побила продержавшийся 14 лет национальный рекорд на дистанции в 400 метров комплексным плаванием, пишет Rus.ERR.
Рекордное время 24-летней Романюк - 4,48,52. Предыдущий эстонский рекорд 4,48,88 был установлен в 2006 году Натальей Хиссамутдиновой.
Рекорд в соревнованиях среди молодежи и юниоров Эстонии установила 13-летняя Энели Ефимова, победившая в заплыве на 50 м брассом, рекордное время составило 30,68. Предыдущий рекорд 30,87 также был установлен Ефимовой в ноябре этого года.
Юниорский рекорд установила 16-летняя Мариангела Бойчук, показав время 27,09 в заплыве на 50 м баттерфляем.