Ср, 23.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
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  • В преддверии холодов газ во всей Европе подорожал до максимума с начала 2019 года
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В преддверии холодов газ во всей Европе подорожал до максимума с начала 2019 года

Gaasi ja õli hind sõltub kaudselt maailmamajanduse üldisest olukorrast.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF/Scanpix

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост в преддверии нового понижения температуры воздуха. Вторник стал в Европе самым теплым днем декабря, но за ним следует плавное понижение температуры в течение следующих двух недель.

Цена газа на голландском хабе TTF с поставкой в среду выросла до нового локального рекорда - $220 за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца - с 5 февраля 2019 года. Только с начала декабря цена выросла на 18%.

Европа начала декабрь с максимального отбора газа из подземных хранилищ. По мере повышения температуры он сократился примерно в два раза по итогам последней недели. Но он все еще значительно выше, чем в среднем за декабрь прошлого года.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 77,71%, что на 3,49 процентных пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (74,22%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 39%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года.

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