В преддверии холодов газ во всей Европе подорожал до максимума с начала 2019 года

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост в преддверии нового понижения температуры воздуха. Вторник стал в Европе самым теплым днем декабря, но за ним следует плавное понижение температуры в течение следующих двух недель.
Цена газа на голландском хабе TTF с поставкой в среду выросла до нового локального рекорда - $220 за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца - с 5 февраля 2019 года. Только с начала декабря цена выросла на 18%.
Европа начала декабрь с максимального отбора газа из подземных хранилищ. По мере повышения температуры он сократился примерно в два раза по итогам последней недели. Но он все еще значительно выше, чем в среднем за декабрь прошлого года.
На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 77,71%, что на 3,49 процентных пункта превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (74,22%).
Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 39%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года.