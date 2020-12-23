В Ласнамяэ в тройном ДТП пострадала 18-летняя девушка

Во вторник поздно вечером в таллиннском районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в котором пострадал человек.
В 23.40 сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Петербургского шоссе и улицы Суур-Паала в Таллинне, где 18-летний мужчина на Audi A6 врезался в BMW 525D, которым управлял 23-летний мужчина.
В результате столкновения BMW столкнулась с Audi A4, которым управлял 21-летний мужчина.
BMW и Audi A4 в это время останавливались, потому что пешеход переходил пешеходный переход.
18-летняя девушка, которая была пассажиром Audi A6, доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.