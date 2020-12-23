Ср, 23.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • В Ласнамяэ в тройном ДТП пострадала 18-летняя девушка
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В Ласнамяэ в тройном ДТП пострадала 18-летняя девушка

Автомобиль полиции.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник поздно вечером в таллиннском районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в котором пострадал человек.

В 23.40 сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Петербургского шоссе и улицы Суур-Паала в Таллинне, где 18-летний мужчина на Audi A6 врезался в BMW 525D, которым управлял 23-летний мужчина. 

В результате столкновения BMW столкнулась с Audi A4, которым управлял 21-летний мужчина. 

BMW и Audi A4 в это время останавливались, потому что пешеход переходил пешеходный переход. 

18-летняя девушка, которая была пассажиром Audi A6, доставлена ​​в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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