Пресс-конференция ⟩ Правительство вводит масштабные ограничения в Харьюмаа и продлевает уже существующие в Ида-Вирумаа

Правительство вводит в Харьюмаа масштабные ограничения, вызванные распространением COVID-19, и продлевает уже действующие меры в Ида-Вирумаа.

Кроме того, с 24 декабря по всей стране начнут действовать правила, в соответствии с которым во время богослужений помещения должны быть заполнены максимум наполовину.

Чтобы компенсировать ущерб, которые причинят новые ограничения, правительство договорилось о мерах поддержки для наиболее пострадавших секторов экономики. Общий объем пакета помощи составит более 23 миллионов евро. Как по поводу ограничений, так и по вопросу об инструментах помощи правительство примет отдельные распоряжения.

«Учитывая ускорившееся распространение коронавируса в Таллинне и Харьюмаа, постоянно увеличивающуюся нагрузку на больницы и распространение коронавируса также среди персонала больниц, мы должны принять тяжелые решения, чтобы защитить нашу систему здравоохранения от перегрузки и обеспечить доступность медицинской помощи, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - К сожалению, мы видим, что действующих мер недостаточно, чтобы переломить тенденцию к росту распространения вируса. Опираясь на мнение ученого совета и Департамента здоровья, правительство решило ввести в Харьюмаа и Таллинне более масштабные ограничения, чтобы прервать цепочки инфицирования. Для того, чтобы остановить распространение вируса, жителям Эстонии необходимо провести Рождество в узком семейном кругу. Так мы можем продемонстрировать нашу солидарность со всем обществом и внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса».

Ограничения, действующие с 28 декабря по 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Услуги сферы развлечений запрещены повсеместно: в казино, боулингах, бильярдных, клубах для взрослых, а также в помещениях заведений гостиничного сектора. При этом услуги по размещению можно предлагать и в дальнейшем.

Для клиентов должны быть закрыты залы обслуживания предприятий общепита. Продажа еды навынос и сопутствующая служба курьерской доставки могут работать.

Для посетителей должны быть закрыты все спортивные объекты, в том числе спортклубы, бани, СПА, бассейны, водные центры. Ограничения не касаются профессиональных спортсменов, в том числе команд высшей лиги, членов сборных и кандидатов в сборные. Также ограничения не распространяются на людей с особыми потребностями.

Запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, проходящие в помещениях. Закрытыми для посетителей должны оставаться также музеи и выставочные залы. Вне помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут принимать участие до 10 человек.

В помещениях запрещено заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, проводить курсы повышения квалификации, а также занятия спортом и тренировки. Вне помещений все это разрешено делать в группах до 10 человек плюс наставник.

Детские сады останутся открытыми, однако в них необходимо соблюдать инструкции Департамента здоровья и местного самоуправления по предотвращению распространения коронавируса.

24 декабря начнет действовать требование во время богослужений заполнять помещения только на 50%

По всей Эстонии начнет действовать требование во время богослужений и религиозных обрядов заполнять помещение максимум наполовину, чтобы избежать более активного распространения вируса в период праздников. В помещениях нужно по-прежнему носить маску, обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и других правил, препятствующих распространению вируса.

Всеэстонские ограничения для сферы образования действуют до окончания школьных каникул, до 10 января (включительно)

Правительство продлило ограничения для сферы образования до 10 января 2021 (включительно). Продление ограничений касается общеобразовательных школ, профессиональных учебных заведений, прикладных вузов и университетов. В тех школах, где каникулы завершатся до 10 января, классы с первого по четвертый могут учиться в школьном здании. Ограничения, которые будут действовать после 10 января, правительство обсудит на кабинетном совещании на следующей неделе.

Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee.

Правительство обсудило также компенсацию для различных секторов за ограничения, серьезно влияющие на экономическую жизнь в Харьюмаа, и компенсации, вытекающие из продления ограничений в Ида-Вирумаа. Компенсации для предприятий Харьюмаа касаются как гостиничного сектора, общепита, сферы развлечений и казино, так и культуры, спорта, частного образования и деятельности по интересам. Общий объем согласованных мер – 23 миллиона евро. В основе инструмента поддержки лежит компенсация расходов на рабочую силу за рабочие места, расположенные в данном уезде, часть помощи будет распределена через сферу культуры и образования.

В пресс-конференции принимают участие премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Райн Эплер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр социальных дел Танель Кийк и руководитель научного совета Ирья Лутсар.