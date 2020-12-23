Весенний режим чрезвычайного положения бэби-бума не принес

По словам профессора Хелле Карро, директора женской клиники больницы Тартуского университета, число беременных женщин, зарегистрированных в женской клинике, примерно такое же, как и в прошлом году, и серьезных изменений нет.

«Во время эпидемии Covid-19 наблюдение за беременностью и акушерская помощь продолжаются в полном объеме», - добавила она.

Сирье Кывермяги, cтаршая акушерка клиники, принимающая роды в течение двадцати пяти лет, отметила, что окончательное число родов, вероятно, в этом году будет даже немного ниже, чем в прошлом году.

«В прошлом году у нас родилось 2673 ребенка, в этом году до декабря родилось 2328 детей. Судя по всему, в этом году «план» не будет выполнен», - сказала она.

Она отметила, что в целом количество повторных родов за последние годы несколько увеличилось - по ее словам, очевидно, на это влияют политика государства в области семей и действующая в Эстонии система пособий. «Если раньше у матери был хороший доход и семья в любом случае хотела иметь больше одного ребенка, имеет смысл завести следующего ребенка до окончания декретного отпуска, потому что это сохранит, по крайней мере, прежний уровень жизни», - добавила она.